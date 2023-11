Gerüchte, abgehobene Anekdoten und unnützes Luftfahrtwissen für den Plausch in der Kaffeepause. Willkommen in der "Gossip Galley" auf airliners.de! Hier der Facebook-Gruppe beitreten.

Die Flugbereitschaft und Probleme bei Auslandsreisen? Diskutiert wurde darüber zuletzt bereits eine Menge.

Doch bei der jüngsten Auslandsreise des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier sorgte kein Flugzeug für lange Wartezeiten, sondern der Präsident selbst.

Dabei stellte sich der Auftakt des Besuchs von Steinmeier in Katar sogar als höchst ungewöhnlich heraus:

Steinmeier wartete am Mittwoch im Airbus A350 der Flugbereitschaft der Bundeswehr eine knappe halbe Stunde, bevor er die Maschine verließ.

Dabei war der rote Teppich schon ausgerollt und eine Ehrengarde angetreten. Auch der deutsche Botschafter Lothar Freischlader stand zur Begrüßung bereit.

Schließlich kam auch ein Vertreter des Gastlandes – der Staatsminister für ausländische Angelegenheiten, Sultan al-Muraichi – dazu. Und Steinmeier ließ sie alle warten.

Zeitweise stand der Bundespräsident mit verschränkten Armen an der Eingangstür des Flugzeuges. Doch was mag der Grund dafür gewesen sein?

Ein Problem mit dem Flugzeug der Flugbereitschaft war es diesmal zumindest nicht. Die Maschine war sogar etwas früher als im offiziellen Programm vorgesehen gelandet!

Wollte er also womöglich Zeit totschlagen? Der Grund für diese ungewöhnliche Wartepause bleibt zunächst unklar.

Zum Treffen mit dem Emir Tamim bin Hamad Al Thani fuhr der Bundespräsident dann jedenfalls pünktlich ab.

Steinmeier wollte mit dem Emir vor allem über die Freilassung der von der islamistischen Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln sprechen. Katar nimmt dabei eine wichtige Vermittlerrolle ein.

Flugzeugpannen bremsen Flugbereitschaft aus

Die Auslandsreise von Steinmeier führte zunächst nach Maskat im Oman. Dort besuchte er für politische Gespräche unter anderem den Sultan von Oman, Sultan Haitham bin Tarik Al Said.

Nach dem Besuch der Großen Sultan-Qabus-Moschee setzte der Bundespräsident seine Reise von Maskat nach Doha fort.

Die Reise des Bundespräsidenten wird mit einem Airbus A350 durchgeführt.

Der A340 hingegen sorgte im Sommer, ebenfalls in Katar, für kontroverse Debatten in Deutschland. Erst im Mai war die Außenministerin wegen eines Raddefekts an einem Regierungs-Airbus in Katar gestrandet.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) musste nur wenig später im August ihre Reise nach Australien unterbrechen. Wegen eines mechanischen Problems saß sie in Abu Dhabi fest.