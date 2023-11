Globals Airlines will im kommenden Jahr als neue A380-Airline abheben. Nun gibt es neue Gerüchte um die Start-up-Airline, die derzeit ihren ersten gebrauchten Doppeldecker für den Neustart vorbereitet.

"Der Airbus A380 ist Tod – lang lebe der Airbus A380!" So oder so ähnlich erging es dem Doppeldecker zuletzt bei vielen Airlines. Unter anderem bei Lufthansa wurde das Flugzeug während Corona zuerst ausgeflottet – und nun wieder zurückgeholt.

Aber auch Emirates plant noch lange mit ihrem Flaggschiff. Dass aber ganz neue Airlines ihre Liebe für die A380 entdecken, ist recht einzigartig.

Und damit sind wir beim britischen Start-up Global Airlines.

Global Airlines will im zweiten Halbjahr 2024 mit täglichen Flügen nach New York und vier wöchentlichen Flügen nach Los Angeles den Flugbetrieb aufnehmen.

Zuvor braucht die neue Airline aber noch weitere Flugzeuge. Nach eigenen Angaben hat Global dazu bereits Verträge für den Kauf von vier A380 unterzeichnet.

Ein britisches Luftverkehrsbetreiberzeugnis oder eine Betriebsgenehmigung fehlt ebenfalls noch. Doch das sollen für Global Airlines keine Hindernisse sein.

Jetzt geht's (bald) los!

Vor allem, wenn es jetzt mit dem ersten Flugzeug bald erstmals in die Luft geht!

Das erste Flugzeug, das unter der Kennung 9H-GLOBL registriert werden soll, wird auf dem Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) von Hifly Malta betrieben.

Die maltesische Fluggesellschaft des portugiesischen ACMI/Charter-Spezialisten Hifly, hatte das Flugzeug 2018 von Doric Asset Finance geleast.

Die Maschine wurde zuvor von Singapore Airlines ausgemustert und ist seitdem die einzige A380, die jemals erfolgreich auf dem Gebrauchtmarkt gehandelt wurde.

Hifly wurde von Global zudem als technischer Partner ausgewählt, um die gebrauchten A380 wieder flott zu machen. Nun scheint es langsam aber sicher ernst zu werden.

Am Freitag postete Global Airlines auf X/Twitter ein Foto von Gründer und CEO James Asquith, wie dieser im Cockpit des A380 mit eingeschalteten Instrumenten sitzt:

Das Bild ist aber nicht neu, es kursiert bereits seit Juni durch's Netz. Dennoch ist das Posting interessant: Der illustere Gründer will demnach in dieser Woche auf dem Capa World Aviation Summit in Abu Dhabi sprechen.

Kommt zeitgleich der Erstflug? Wohl kaum. Dennoch postete Asquith jetzt auf Linkedin ein Bild der abgedeckten A380-Hauptfahrwerke und teilte dazu lapidar mit: "Let’s get those chocks off Global Airlines" ("Weg mit den Bremsklötzen, Global Airlines"):

Ein Hinweis darauf, dass der seit 2020 in Lourdes/Tarbes eingelagerte Airbus A380 bald wieder abheben wird?

Geplant ist das auf alle Fälle. "In den kommenden Wochen" soll die A380 nach Portugal geflogen werden, hieß es Ende Oktober.

In Portugal will Global-Partner Hifly die Kabine überarbeiten. Die soll es dann in sich haben. Im First-, Business- und Economy sollen sich die Gäste "wie Millionäre" fühlen, hieß es vor Kurzem.

Global Airlines will ihre Flotte aus vier gebrauchten A380 anfangs übrigens in zwei Kabinenkonfigurationen betreiben, was darauf schließen lässt, dass keine neuen Sitze eingebaut werden. Eine Version wird etwa 470 Sitze haben, die andere etwa 450 Sitze.

Spätere Flugzeuge sollen dann aber ein eigenständiges Global-Sitzprodukt bekommen. Von der ursprünglich angekündigten "Gamer Class" – speziellen Sitzen mit Playstation – hört man aber schon lange nichts mehr.