Der Flughafen von Palma de Mallorca ist der drittgrößte Flughafen Spaniens. Dementsprechend voll kann es hier werden, und das nicht nur mit den vielen Touristen aus Deutschland. Allein im vergangenen Jahr fertigte der Flughafen über 28,5 Millionen Passagiere ab.

Laut CH-Aviation bieten allein die beiden deutschen Fluggesellschaften Eurowings und Condor knapp 100.000 Sitzplätze ab Palma de Mallorca an – pro Woche.

Auch die spanische Fluggesellschaft Air Europa bietet zwischen Mallorca und dem spanischen Festland diverse tägliche Verbindungen an, darunter nach Barcelona, Madrid und Valencia. Insgesamt über 22.800 Sitzplätze hat das Skyteam-Mitglied aktuell in einer Woche im Mallorca-Programm.

Dementsprechend voll kann es an dem Flughafen werden, und durchaus auch unübersichtlich. Vor allem Low-Cost-Airlines fliegen den Flughafen gerne an. Diese sind für kurze Turnaround-Zeiten bekannt. Auch Air Europa legt darauf durchaus Wert, weshalb es manchmal mitunter schnell gehen muss. Vielleicht zu schnell.

Denn eine Passagiermaschine von Air Europa hat beim Einparken auf dem Flughafen der Urlauberinsel Mallorca eine startklare Condor-Maschine gestreift. Verletzt worden sei bei dem Zwischenfall am Dienstag um 9:30 Uhr niemand, es habe nur Blechschaden gegeben, teilte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Aena mit.

Beteiligt am Vorfall war eine Boeing 737 von Air Europa sowie eine Boeing 757 von Condor. Die Condor-Boeing bereitete sich gerade für den Abflug in Richtung Frankfurt vor. Die Boeing 737-800 mit der Registrierung EC-MJU landete zuvor in Palma de Mallorca aus Barcelona kommend.

Der Zusammenstoß an den Flügeln passierte bei niedriger Geschwindigkeit. Bei beiden Flugzeugen brachen Teile ab und fielen zu Boden, wie auf Fotos zu sehen war, die die "Mallorca Zeitung" und das "Mallorca Magazin" veröffentlichten.

Die Condor-Maschine konnte nicht wie geplant Richtung Frankfurt starten. Beide Flugzeuge müssen vor dem nächsten Flug repariert werden. Auf einem Youtube-Video ist zu sehen, wie die Boeing von Air Europa mit dem Winglet des linken Flügels das rechte Höhenruder der Boeing 757 von Condor berührt. Dabei scheint auch ein Teil des Winglets abgebrochen zu sein.

Die Behörden hätten Ermittlungen zur Ursache des Unfalls eingeleitet. Ob die Air-Europa-Boeing in das Flugzeug von Condor fuhr, oder andersherum, ist aktuell noch nicht endgültig geklärt. Auf dem Video ist jedoch zu sehen, dass sich das Flugzeug der Air Europa ziemlich weit rechts von der vorgegebenen gelben Rolllinie befindet.

Eine Condor-Sprecherin erklärte der "Mallorca Zeitung", dass die 268 Passagiere und die acht Besatzungsmitglieder die Maschine "normal und unbeschadet verlassen" konnten. "Condor wird eine Ersatzmaschine entsenden, um die Gäste heute am späten Nachmittag nach Deutschland zu fliegen",

Ein Ersatzflug für den Condor-Flug DE1773 ist laut Flightradar24 bereits geplant. Die neue Abflugzeit soll 17:45 Uhr sein. Als Flugzeug ist noch die Boeing 757 mit der Kennung D-ABOJ im Flugplan zu finden.

Wie groß letztlich der Schaden an beiden Flugzeugen sein wird, ist noch nicht klar. Fest steht nur, dass eine Urlaubsinsel wie Mallorca eher entschleunigen soll. Dementsprechend "verwunderlich" ist es doch, wie schnell mitunter am Flughafen von Palma de Mallorca zum Gate gerollt wird.

Wieder ein Fall für: Hätten wir die eine Minute länger doch lieber gewartet. Und diese Minute hätte die Crew von Air Europa durchaus noch gehabt. Die Boeing 737 landete fünf Minuten vor der geplanten Ankunftszeit. Nun stehen die beiden Flugzeuge am Boden und die Condor-Passagiere können noch die letzten Sonnenstrahlen auf Mallorca einfangen.

Laut Berichten von RTL soll sich auch Joachim Llambi an Bord des Condor-Fluges befunden haben. Vielleicht reicht die Zeit ja für ein kleines "Let's Dance"-Mallorca-Spezial?