Reisende am Flughafen Berlin BER stehen Schlange am Check-in.

Mehr Langstrecken braucht das Land. Und wenn ich von "Land" schreibe, dann meine ich das Land Berlin sowie das Land Brandenburg. Dabei dürfte es kein Geheimnis sein, dass sich wohl alle Berliner und Brandenburger mehr Direktverbindungen wünschen dürften.

Erst kürzlich einigten sich beide Landesregierungen auf einen verstärkten Einsatz für mehr Langstrecken am BER beim Bund. Unternehmen in der Metropolregion monierten zuvor die schlechte Anbindung des Hauptstadtflughafens.

Doch der Home-Carrier in Form von Air Berlin existiert seit über sechs Jahren nicht mehr. Die große Lücke im Anschluss wurde nur notdürftig geschlossen. So versuchte sich die Lufthansa im Winter 2017/2018 an einer Direktverbindung von Berlin-Tegel nach New York.

Die Strecke lief so erfolglos, dass Tickets für nur wenige hundert Euro buchbar waren. Nur kurze Zeit später wurde auch diese Langstrecke eingestellt. Lufthansa füttert seitdem nur noch ihre eigenen Drehkreuze in Frankfurt und München – neue Langstrecken in Berlin erteilt Lufthansa-Group-Chef Carsten Spohr eine Absage nach der anderen.

Eine Chance für andere Fluggesellschaften scheint dabei nicht gegeben. Entweder fehlt es an Rechten, den Flughafen anzufliegen, oder an der nötigen Ausdauer. Doch sicherlich ist das Problem nicht auf zwei solch einfache Gründe herunter zu brechen.

Die Auswahl an Langstrecken liest sich eher dürftig: Nur wenige Ziele stehen aktuell am BER auf dem Plan. United fliegt nach Newark – die Washington-Verbindung wird wohl vorerst nicht mehr zurückkehren –, Scoot fliegt nach Singapur – im Winter auch wieder mit Zwischenstopp in Athen –, Hainan Airlines nach Peking, Qatar Airways nach Doha, Eurowings nach Dubai und Norse nach Miami – nachdem bereits New York, Fort Lauderdale und Los Angeles floppten.

Größtes Interesse aus Middle East

Lediglich Qatar Airways setzt verstärkt auf den Berliner Hauptstadtflughafen. So erhöhte die Fluggesellschaft zuletzt mit Beginn des Winterflugplans erneut die Frequenzen nach Berlin. Aber ehrlich gesagt handelt es sich bei Doha eher um eine Mittelstreckenverbindung, die Langstrecken mit Umstieg ermöglicht.

Das bietet Eurowings mit der Verbindung nach Dubai ausdrücklich nicht. Und dennoch scheinen genau diese Mittelstrecken im Punkt-zu-Punkt-Verkehr am BER attraktiv zu sein.

So wurde vor circa einem Monat die neue Verbindung zwischen Dschidda und Berlin angekündigt. Die Strecke soll Flynas bedienen, doch bislang fehlt es an offizieller Bekanntgabe durch die Fluggesellschaft.

Laut übereinstimmenden Medienberichten ist der Erstflug für den 1. Dezember geplant. Doch möchte man diesen Flug bei Flynas buchen, fehlt er.

Erst ab dem 6. Dezember taucht die erwähnte Verbindung zwischen Berlin und Dschidda auf. Doch buchbar ist sie bisher nicht. So gibt Flynas für jeden einzelnen Flug auf dieser Strecke an, dass diese bereits ausgebucht wären.

Auf Nachfrage von airliners.de beim Flughafen Berlin-Brandenburg teilte man uns lediglich mit, dass zeitnah eine neue Verbindung angekündigt werden könnte. Doch aktuell befänden sich alle Parteien noch im Austausch über eine mögliche Strecke. Welche Airline dahinter steckt, wollte der Flughafen nicht mitteilen.

Flynas reagierte bislang noch nicht auf Nachfrage von airliners.de.

Das gilt auch für Kuwait Airways, die bereits Anfang des Jahres eine neue Verbindung nach Berlin über ihre sozialen Medien ankündigte. Auch hier bleibt bislang eine Anfrage von airliners.de unbeantwortet.

Doch der Ankündigung folgte bislang nichts Konkretes. Daher gilt es auch als unwahrscheinlich, dass der Flughafen Berlin-Brandenburg mit der Reaktion auf die airliners.de-Nachfrage Kuwait Airways als neue Fluggesellschaft gemeint haben könnte.

"Woran hat ett jelegen – dat is natürlich immer die Frage"

Der Bundesverband Deutscher Fluggesellschaften (BDF) hält den Berliner Flughafen hingegen für eher ungeeignet, um dort viele Langstreckenverbindungen anzubieten. Das sei oft nicht wirtschaftlich.

Fluggesellschaften hingegen sehen jedoch durchaus Potenzial. So baggert Emirates bereits seit geraumer Zeit um eine neue Verbindung nach Berlin. Doch derzeitige Streckenrechte sehen lediglich vor, dass die Fluggesellschaft aus Dubai nur die Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg und Düsseldorf anfliegen darf.

Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) gastierte vor wenigen Wochen sogar in Dubai, um für eine neue Verbindung zum BER zu werben. Zeitgleich stellte die Lufthansa-Tochter Eurowings ihre neue Verbindung zwischen Berlin und Dubai vor.

Und auch Korean Air könnte in Berlin anklopfen, wenn auch nicht ganz freiwillig. Die Koreaner verhandeln bereits seit geraumer Zeit über eine Übernahme von Asiana Airlines. Als Zugeständnis wird nicht nur der Verkauf der Frachtsparte von Asiana erwartet, sondern auch die Abgabe wichtiger Slots auf Flügen zwischen Korea und Europa. Als Alternative zu Frankfurt könnte Korean Air Berlin ins Auge fassen, wie die Airline jüngst erst bestätigte.

Währenddessen verabschiedet sich nicht nur United wieder aus Washington, sondern auch Delta aus New York-JFK – zumindest in diesem Winter. Auch die Verbindung von Air Canada von vor der Corona-Pandemie ist bereits wieder in Vergessenheit geraten.