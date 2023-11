Mitten im Flug ploppten in einem Airbus A321 der Titan Airways plötzlich etliche Fenster aus den Rahmen. Jetzt gibt es den Umfallbericht zu dem mysteriösen Vorfall. Und der bringt eine einfach "Auflösung" – im wahrsten Sinne des Wortes.

Das war ein Schreck: Als der Airbus A321 LR von Titan Airways mit der Registrierung G-OATW am 4. Oktober zu einem Positionierungsflug nach Florida aufbrach, wurde es kurz nach dem Start in London-Stansted plötzlich laut in der Kabine.

Ein Bericht der britischen Flugunfallbehörde AAIB beschreibt jetzt ausführlich den Hergang des Vorfalls.

Laut dem Bericht bemerkte der mitfliegende Lademeister im hinteren Teil des Flugzeugs "einen erhöhten Kabinenlärm, als er sich den Notausgängen über den Tragflächen näherte".

Er konnte feststellen, dass einige Fensterdichtung "flatterten" und eine Fensterscheibe "heruntergerutscht" war. Die Mitarbeiter beschrieben den Lärm als "laut genug, um Ihr Gehör zu schädigen".

In einer Flughöhe von knapp unter 14.000 Fuß überprüften der dritte Pilot und ein Ingenieur das Fenster und entschieden, sofort zum Ausgangsflughafen zurückzukehren. Der Airbus A321 landete nur 36 Minuten nach dem Start.

Bei der Inspektion des Flugzeugs stellte man dann fest, dass zwei weitere Kabinenfensterscheiben "fehlten" und eine dritte "seltsam verschoben" war.

Insgesamt wurden vier Fenster des Flugzeugs beschädigt. Eine zerbrochene Außenscheibe wurde später bei der Inspektion der Start- und Landebahn nach der Landung des Flugzeugs gefunden.

Im wahrsten Sinne des Wortes eine "Auflösung"

Auch wenn der Vorfall seltsam erscheint, ist die Auflösung einfach. Die Flugunfalluntersucher gehen davon aus, dass die nur zwei Jahre alte Maschine am Vortag beschädigt worden war, als Hochleistungsstrahler einer Film-Crew auf das Flugzeug gerichtet waren.

Bei den Filmaufnahmen sollte damit der Eindruck eines Sonnenuntergangs erzeugt werden.

"Die Lichter wurden zunächst für etwa fünfeinhalb Stunden auf die rechte Seite des Flugzeugs gerichtet, wobei das Licht dicht hinter den Notausgängen auf die Kabinenfenster fokussiert war.

Anschließend wurden die Lichter auf die linke Seite des Flugzeugs verlegt, wo sie einen ähnlichen Bereich etwa vier Stunden lang beleuchteten", so die AAIB.

Bei genauer Inspektion der Fenster stellten die Ermittler fest, dass das Schaumstoffringmaterial auf der Rückseite der Kabine in den Bereichen, die an die beschädigten oder fehlenden Fenster angrenzten, aufgelöst und geschmolzen war.

"Die Fenster scheinen thermische Schäden und Verzerrungen erlitten zu haben, verursacht durch erhöhte Temperaturen, während sie etwa vier bis fünfeinhalb Stunden lang bei den Filmaufnahmen beleuchtet wurden", lautet das Fazit der AAIB.

Die AAIB kommt zu dem Schluss, dass die Lichter höchstwahrscheinlich weniger als zehn Meter vom Flugzeug entfernt positioniert wurden, womit es zu Temperaturen von über 200 Grad Celsius kam.