Die Konsolidierung der Luftfahrtbranche dauert an. Während vor allem in Europa die ganz großen Fluggesellschaften die eher kleineren und strauchelnden Fluggesellschaften übernehmen wollen – Lufthansa will Ita Airways, Air France-KLM will SAS und IAG (British Airways und Iberia) will Air Europa –, so zeichnet sich in den Vereinigten Staaten von Amerika aktuell ein anderer Trend ab.

Hier wollen es vor allem kleinere Fluggesellschaften versuchen, den großen "Legacy Carrier" Parrole zu bieten. Jetblue baggert bereits seit geraumer Zeit an Spirit Airlines, muss die geplante Übernahme aber vor der US-Politik rechtfertigen. Nach eigener Auffassung habe man nur eine Chance, wenn man sich verbündet. Die vier großen Fluggesellschaften – American Airlines, Delta Air Lines, Southwest und United Airlines – kontrollieren 80 Prozent des US-Marktes.

Jetblue hat dafür bereits die Nord-Ost-Allianz mit American Airlines aufgegeben. Eine Fluggesellschaft, die im viel größeren Stil mit American Airlines zusammenarbeitet, ist Alaska Airlines. Die Fluggesellschaft aus Seattle (ja, verwirrend bei dem Namen) hat jüngst mitgeteilt, für 1,9 Milliarden US-Dollar (rund 1,75 Milliarden Euro) Hawaiian Airlines übernehmen zu wollen.

Alaska Airlines ist Stolz darauf, ausschließlich auf Flugzeuge von Boeing zu setzen. Doch mit der Übernahme von Hawaiian Airlines könnte sich das einmal mehr ändern. Oder muss die Fluggesellschaft generell ihre Flottenplanung und Strategie mit der geplanten Übernahme überdenken?

Die Übernahme von Virgin America

Alaska Airlines ist nicht unerfahren auf dem Gebiet der Airline-Übernahmen.

Richard Branson gründete Anfang der 2000er Jahre den Ableger Virgin America in den USA. Die Fluggesellschaft suchte sich ihre Nische, vor allem im Westen der USA, und konkurrierte dabei durchaus auch mit Alaska Airlines.

Schließlich übernahm Alaska Airlines Virgin America im Jahr 2016. Der Markenname verschwand nur zwei Jahre später von der Bildfläche.

Virgin America unterhielt eine Flotte von insgesamt 67 Flugzeugen – alle von Airbus. Laut Datenbank von "CH-Aviation" befanden sich zehn Airbus A319, 53 A320 sowie vier A320 Neo in der Flotte von Virgin America.

Die erste A321 Neo von Airbus ging an Virgin America. © Airbus { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2017/04/virginamericaaneo0_ecd4bd8f15a2a3c2935d675da152db51__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Airbus"} } Die erste A321 Neo von Airbus ging an Virgin America. © Airbus

Diese Flugzeuge übernahm Alaska Airlines in Teilen auch. Geplante Auslieferungen des Airbus A321 Neo hat Alaska Airlines ebenfalls zunächst übernommen. Die Flüge von Virgin America wurden von einem Tag auf den anderen mit Flugnummer von Alaska Airlines durchgeführt. Bis 2019 lackierte die Fluggesellschaft auch die Airbus-Flugzeuge von Virgin im eigenen Farbkleid um.

Dennoch zierte die Flugzeuge von Alaska Airlines weiterhin das Siegel "Proudly All Boeing", auch wenn die Airline neben Flugzeugen von Boeing nun auch die A320-Familie beheimatete

Back to "All Boeing"

Die Zeichen der Zeit sind mittlerweile nicht mehr sichtbar. Alaska Airlines hat seit diesem Sommer alle Virgin-America-Airbus-Maschinen ausgeflottet und ist nun tatsächlich auch wieder "Proudly All Boeing".

Grafik der Flotten von Alaska Airlines und Hawaiian Airlines. © CH-Aviation / Max Oldorf { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/12/1701704623147-jyPqr7__square__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© CH-Aviation/ Max Oldorf"} } Grafik der Flotten von Alaska Airlines und Hawaiian Airlines. © CH-Aviation / Max Oldorf

Die Passagierflotte von Alaska Airlines besteht laut Datenbank von "CH-Aviation" aus elf Boeing 737-700, 56 Boeing 737-800, 61 Boeing 737 Max 9, zwölf Boeing 737-900 sowie 75 Boeing 737-900 ER.

Hier zeigt sich nun bei der jüngsten geplanten Übernahme von Hawaiian Airlines wenig Deckungsgleichheit. Für die Kurz- und Mittelstrecke setzen die Hawaiianer, wie schon Virgin America, auf die Airbus-A320-Familie. 18 Airbus A321 Neo befinden sich in der Flotte, zwei sind davon laut Datenbank von "CH-Aviation" inaktiv.

Auf der Kurz- und Langstrecke setzt Hawaiian Airlines jedoch auf Boeing. Für den Inselverkehr nutzt die Fluggesellschaft Boeing 717 (insgesamt 19 Exemplare). Die Kurzstrecke bedient Alaska Airlines selbst aber nicht und nutzt dafür den Ableger Horizn Air. Was mit den bei Fluggesellschaften durchaus beliebten 717 passiert, ist damit nach der Übernahme von Alaska umso fraglicher.

Hawaiian Airlines ist Erstkundin eines in den USA produzierten Airbus A321neo. © Airbus { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2018/06/aneo-hawaiianairlines-first-us-delivery_f70ca7f28a308525e4a72378e6598ef5__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Airbus"} } Hawaiian Airlines ist Erstkundin eines in den USA produzierten Airbus A321neo. © Airbus

Auf der Langstrecke setzt Hawaiian Airlines aktuell noch auf Flugzeuge des Typs Airbus A330-200. Ältere Modelle des Typs -300 sollen noch ausgeliefert werden.

Mehr Deckungsgleichheit bieten die neuen Boeing 787 für die Langstrecke. Zwölf Boeing 787-9 sollen an Hawaiian Airlines ausgeliefert werden.

Was passiert also vor allem mit den ganzen Airbus-Flugzeugen? Legt man die Schablone von der Virgin-America-Übernahme damals drauf, so dürften diese Flugzeuge wohl nicht allzu lang bei Alaska Airlines überleben.

Letztlich ist die Flottenplanung aber auch eine Frage der Strategie. Wird Alaska Airlines vor allem weiterhin als Regional- und Inlandsfluggesellschaft agieren oder hat die Luftfahrtallianz Oneworld ohnehin größeres mit ihr vor? Könnte sich Alaska Airlines ein Vorbild an Hawaiian nehmen und ebenfalls auf Langstreckenflugzeuge setzen? Zugegeben, die Lage von Hawaii ist noch etwas spezieller als von Alaska.

Darüber hinaus muss sich Alaska die Frage stellen – auch wenn die Fluggesellschaft ihren Sitz in Seattle hat – wie viel Sinn es ergeben würde, zukünftig weiterhin nur auf Boeing zu setzen. Dabei kann man die andauernden Fehler bei Boeing außer Acht lassen. Denn der Flugzeugmarkt ist knapp, jedes Flugzeug wird gebraucht. Und aus strategischer Sicht war es doch noch nie schlau, sich nur auf einen einzigen Flugzeugbauer zu stützen – oder Ryanair?