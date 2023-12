Die Lufthansa Group will ihre Kurz- und Mittelstreckenflotte modernisieren und bestellt sowohl bei Airbus als auch bei Boeing insgesamt 80 Flugzeuge. Doch bedeuten die 40 Airbus A220 für die neue Tochter City Airlines gleichzeitig das Ende von Lufthansa Cityline?

Aufreger, Spekulationen und scheinbare Fakten, konfrontiert mit der Expertise von airliners.de. Willkommen in der "Gossip Galley" auf airliners.de, der "Gerüchteküche der Luftfahrtbranche" für den Plausch in der Kaffeepause! Hier der Facebook-Gruppe beitreten.

Die Lufthansa Group treibt mit einer Großbestellung von Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen die Modernisierung ihrer Flotte voran. Der Konzern hat bei Boeing und Airbus insgesamt 80 Flugzeuge bestellt und sich darüber hinaus noch Optionen über weitere Flugzeuge gesichert.

Der Vertrag umfasst unter anderem 40 Airbus A220-300 mit einer Option über 20 weitere Exemplare.

Während bereits klar ist, dass diese 40 A220 für die neue Lufthansa City Airlines vorgesehen sind, stellt sich die Frage, was mit der Lufthansa Cityline nach dieser Bestellung passieren wird.

Die Lufthansa Cityline

Dass Lufthansa mit ihrer "City Airlines" an den Start rollt, ist keine Überraschung. Dass es jetzt noch bis zum Sommer 2024 dauert, bis die ersten "City Airlines"-Flugzeuge Lufthansa-Zubringer nach München und Frankfurt fliegen, schon eher. Denn eigentlich wollte die Lufthansa mit City Airlines bereits im Sommer 2023 an den Start gehen.

Der Flugbetrieb startet zunächst mit Airbus A319. Auch den Markenauftritt des neuen Lufthansa-Group-Mitglieds hat der Konzern bereits gezeigt. Interessant ist, dass die neue "City Airlines" im Gegensatz zur Schwester "Lufthansa Cityline" offensichtlich ein eigenes Branding erhält.

"Lufthansa Cityline" hebt im normalen Lufthansa-Look mit einem kleinem "Operated by"-Hinweis ab. An den Flugzeugen der neuen "City Airlines" klebt dagegen ein hellblaues "City" hinter dem Lufthansa-Logo.

Die Flotte der Lufthansa Cityline besteht laut Datenbank von "CH-Aviation" aus aktuell insgesamt 55 Flugzeugen – darunter Flugzeuge vom Typ Airbus A319 (zwölf Flugzeuge; eins inaktiv), A320 Neo (fünf Flugzeuge; eins inaktiv), CRJ900 (28 Flugzeuge; drei inaktiv) sowie sechs ERJ 190.

Darüber hinaus betreibt die Lufthansa Cityline auch noch vier umgebaute A321F für Lufthansa Cargo. Die Drehkreuze der Lufthansa-Tochter sind, genauso wie es bei City Airlines später sein soll, Frankfurt und München.

Nicht nur bei der neuesten Bestellung der 40 A220 spielt Lufthansa Cityline eine Rolle, sondern vor allem auch bei jüngeren Bestrebungen bei der Flottenplanung. So hat die Lufthansa kürzlich zwölf Airbus A320 Neo verkauft und sie wieder zurückgemietet. Dabei handelt es sich auch um die fünf Flugzeuge der Lufthansa Cityline. Die übrigen sieben sind im Einsatz für Eurowings.

Lufthansa hat außerdem eine Ausschreibung für einen langfristigen Wet-Lease-Vertrag von bis zu fünf Regionalflugzeugen veröffentlicht, die je nach den Verhandlungen mit dem ausgewählten Leasinggeber im Winter 2024/2025 oder im Sommer 2025 in Dienst gestellt werden sollen.

Comeback von "Team Lufthansa" und "Lufthansa Regional"?

Nun hat die Lufthansa Group 40 Airbus A220 bestellt, die allesamt an die neue Lufthansa-Tochter City Airlines gehen sollen. Die Flugzeuge sollen sukzessiv in Frankfurt und München stationiert werden, um dort den Zubringerverkehr zu übernehmen.

Ob die 20 weiteren A320-Optionen ebenfalls perspektivisch für City Airlines vorgesehen sind, ist unklar. Bei der Lufthansa drückt aber bereits jetzt der Schuh. Wegen Engpässen beim Personal sowie bei den verfügbaren Flugzeugen muss die Lufthansa bereits jetzt für den kommenden Sommerflugplan wieder Anpassungen vornehmen.

Daher ist es eher fraglich, ob die Lufthansa diese neuen Flugzeuge nutzen wird, um die Wachstumspläne zu forcieren oder eher, um die Bestandsflotte zu erneuern.

Die Lufthansa wollte auf Nachfrage von airliners.de keine Aussagen treffen und verwies bei den derzeitigen Plänen um City Airlines und Lufthansa Cityline auf öffentliche Medienberichte.

Was ist dran am Gerücht?

Mit der Gründung von City Airlines und der jüngsten Bestellung mehren sich die Gerüchte, dass Lufthansa ihre Regionalaktivitäten komplett neu aufstellen will.

Wird City Airlines dabei die Lufthansa Cityline ablösen?

Die Anzahl der bestellten A220 würde durchaus dazu passen und die Perspektive ist gegeben, weiter zu wachsen.

Eine Koexistenz beider Fluggesellschaften ist aber ebenfalls nicht unrealistisch. Ganz im Gegenteil: Die Lufthansa würde bei ihren Regionaltöchtern wieder in die Vergangenheit reisen und mit dem neuen "Lufthansa City"-Branding gewissermaßen erneut ein "Team Lufthansa Regional" gründen.

Eine ähnliche Konstellation gab es bereits mit "Team Lufthansa" und "Lufthansa Regional". Die neue Marke City Airlines sowie Lufthansa Cityline könnten die Zugpferde unter der übergeordneten City-Marke werden.

Dass Lufthansa die Cityline einstellt, glaubt Marcel Gröls, Vorsitzender Tarifpolitik bei Vereinigung Cockpit, nicht: "Mir fehlt die Fantasie, warum eine Lufthansa Cityline (CLH) „abgelöst“ werden sollte – CLH ist am Markt eine hoch etablierte Marke mit einer ebenso qualifizierten wie motivierten Mannschaft und ein absolutes Asset des Lufthansa Konzerns".

Deutlich weniger optimistisch ist die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo). Im Gespräch mit airliners.de äußerte der Vorstandsvorsitzende Joachim Vázquez Bürger seine Bedenken und befürchtet, dass City Airlines den Flugbetrieb der Lufthansa Cityline sukzessiv in den kommenden Jahren übernehmen wird.

"Wir machen uns große Sorgen", so Vázquez Bürger gegenüber airliners.de.

Die Administration und Technik der Cityline sei bereits dafür zugeteilt, den Betrieb von City Airlines mit zu übernehmen.

Perspektivisch soll die City Airlines auf eine signifikante Flottengröße wachsen, dafür wären die optionalen Bestellungen selbst noch zu wenig. Stimmt jedoch diese Vermutung, so würde die Lufthansa damit ihr großes Ziel umsetzen können, den Hub-Verkehr langfristig komplett auszulagern.

Lufthansa City Airbus A220 © Lufthansa { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/12/lha220city-eDvJkK__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Lufthansa"} } Lufthansa City Airbus A220 © Lufthansa

Zum neuen "Lufthansa City"-Regionalteam könnte sich auch Air Dolomiti gesellen, die ebenfalls mehr Zubringer nach Frankfurt und München übernehmen soll. Die Lufthansa könnte mit den drei Marken die Last auf mehrere Schultern verteilen, was in vielerlei Hinsicht wertvoll sein kann.

Wie airliners.de erfahren hat, nimmt Air Dolomiti weiterhin eine wichtige Rolle im Konzern ein, nicht zuletzt wegen niedriger Betriebskosten. Spannend wird es aber vor allem nach der Übernahme von Ita Airways.

Die drei Fluggesellschaften könnten dabei gemeinsam eine wertvolle Rolle im Regionalverkehr übernehmen. Aus Unternehmenssicht ergibt es sicherlich auch Sinn, dabei nicht nur auf eine Airline zu setzen. Die Airlines könnten gegeneinander ausgespielt werden.

Neben der jüngsten Bestellung spricht dafür auch die Ausschreibung für die Wet-Lease-Regionalflotte.

Die Ausschreibung sowie die Gründung von City Airlines zeigen, dass der Konzern den Regionalverkehr deutlich umstrukturieren möchte. Der Hub-Verkehr wird mit einer eigenen AOC (City Airlines) durchgeführt, der regionale Verkehr mit kleineren Jets wird ausgelagert. Die Cityline wird zwar hier Bestand haben, in welcher Form wird sich jedoch noch zeigen.

Bleibt aber noch die spannende Frage, wo die übrigen A220 hingehen werden, wozu Lufthansa aktuell 20 Optionen hält. Vielleicht sind diese perspektivisch für den weiteren Aufbau von City Airlines gedacht oder gehen an die Swiss, um auch hier weiter auf Wachstum setzen zu können.

Bislang verfügt lediglich die Swiss in der Lufthansa Group über den Airbus A220. Die Schweizer Lufthansa-Tochter schwört dafür auf das Modell, welches einst von Bombardier entworfen und auf dem Markt gebracht wurde. Laut Datenbank von "CH-Aviation" fliegen neun A220-100 (zwei davon sind aktuell inaktiv) sowie 24 A220-300 (vier davon sind aktuell inaktiv; drei fliegen im Wet-Lease) für Swiss.

Bestellungen für Swiss sind hingegen nicht mehr offen.