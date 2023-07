Gerüchte, abgehobene Anekdoten und (scheinbar) unnützes Luftfahrtwissen für den Plausch in der Kaffeepause. Willkommen in der "Gossip Galley" auf airliners.de! Hier der Facebook-Gruppe beitreten.

Wer kennt ihn nicht: Den ehemaligen Hongkonger Flughafen Kai Tak…

Bei Luftfahrt-Fans berühmt geworden ist der Flughafen vor allem durch seinen "Checkerboard-Approach".

Die Piste 13, die Hauptanflugrichtung, zeigte am ehemaligen Hongkonger Stadtflughafen nämlich direkt auf einen Berg.

Das Instrumentenlandesystem führte die Piloten daher beim Anflug nicht wie üblich in einer geraden Linie zum Aufsetzpunkt, sondern zeigte stattdessen direkt auf einen Hügel neben dem Flughafen.

Erst kurz vor dem Hügel mussten die Crews dann dicht über dem Boden eine enge Rechtskurve einleiten ("ILS-Breakout") und dem Verlauf einer bogenförmig angeordneten Anflugblitzbefeuerung präzise auf Sicht bis zur Landebahn folgen.

Der "Checkerboard Hill" war weithin sichtbar als optische Orientierungshilfe mit einem rot-weißen Schachbrettmuster markiert, dem "Schachbrett".

Kai Tak war damit einer der am schwierigsten anzufliegenden Flugplätze der Welt, berüchtigt auch wegen der meistens vorherrschenden schweren Winde und der dichten Besiedelung rund um den Flughafen.

Generell dominierte dabei die Boeing 747 den Markt in Kai Tak und brachte so die meisten Passagiere zu dem damals schon hoch frequentierten und stark beengten Flughafen.

Fast auf den Tag genau 25 Jahre sind nun vergangen, seitdem die Jumbojets zum letzten Mal ihre atemberaubende Kurven über Kowloon geflogen sind.

In der Nacht des 6. Juli 1998 wurden sämtliche Operationen zum neuen Flughafen Chek Lap Kok außerhalb der Stadt verlegt. Dafür hatte Hongkong extra eine Insel im Meer aufgeschüttet. Der ehemalige Flughafendirektor schaltete die Landelichter aus und sagte: "Goodbye Kai Tak, and Thank You!":

Zehn europäische Airlines waren es zuletzt in Kai Tak

Anhand alter Flugpläne lässt sich zurückverfolgen, dass unmittelbar vor der Schließung von Kai Tak genau zehn europäische Fluggesellschaften den Flughafen angeflogen haben, mit insgesamt 57 wöchentlichen Frequenzen.

Diese Arbeit hat sich Frederick Gerber für ein Posting auf Linkedin gemacht.

Der Airline-Analyst hat bei seinen Recherchen herausgefunden, dass British Airways (BA) die mit Abstand meisten Verbindungen im Portfolio hatte. Insgesamt 14 mal wöchentlich kamen Jumbojets der Briten damals in die Kronkolonie.

Aber auch Lufthansa, Air France und Swissair kamen vor 25 Jahren oft nach Hongkong, genau wie Virgin, KLM, Alitalia und SAS:

Diese europäischen Airlines flogen Kai Tak an, als er vor 25 Jahren geschlossen wurde. © Frederick Gerber / mit freundlicher Genehmigung.

Dabei boten übrigens gleich mehrere Airlines Hongkong via Anschlussflüge an. BA, Swissair und Air France verbunden einige Kai-Tak-Flüge unter anderem mit Manila. Auf dem Weg nach Hongkong machten Swissair und Lauda derweil Zwischenstopps in Mumbai beziehungsweise in Bangkok.

Und noch einen interessanten Fun-Fact hat der Analyst herausgefunden: Nachdem die Anzahl der wöchentlichen Frequenzen europäischer Fluggesellschaften nach Hongkong mit 93 im Sommer 2018 ihren Höhepunkt erreichte, ist die Anzahl in diesem Winter auf 59 gesunken. Das sind nur zwei wöchentliche Frequenzen mehr als vor 25 Jahren.

Das neue Drei-Bahn-System in Hongkong. © Airport Authority Hong Kong

Dennoch baut Hongkong weiter aus. Vor Beginn der Pandemie startete der "neue" Hongkonger Flughafen bereits mit dem Bau einer dritten Landebahn. Mit der weiteren Piste sollen 620.000 Flugbewegungen jährlich möglich sein. Die jährliche Passagierkapazität erhöht sich auf 97 Millionen.

Der Ausbau soll auch dem Frachtverkehr zugutekommen. Immerhin ist HKG der größte Frachtflughafen der Welt. Mit der Eröffnung der dritten Start- und Landebahn am mittlerweile 25 Jahre alten, neuen Flughafen von Hongkong ist die Kapazität am Cathay-Pacific-Heimatflughafen für weiteres Wachstum nun gegeben.