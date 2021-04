Statt manuellem Abfahren könnten in Zukunft Roboter die Überwachung von Zaunanlagen übernehmen. Ein erster Test ist nun abgeschlossen worden. Der Roboter kann teilweise Schäden an Zäunen automatisch erkennen und per Video übermitteln. Die Akku-Reichweite setzt dem allerdings derzeit noch Grenzen.