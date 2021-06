Der Flugzeughersteller Deutsche Aircraft hat GKN Aerospace mit der Fertigung des Leitwerks für die "D328eco" beauftragt. Laut Mitteilung wird das Leitwerk mit "modernsten Leichtbaulösungen in fortschrittlicher Verbundwerkstofftechnologie" gefertigt. Bereits in zwei Jahren sollen die ersten Flugzeuge an Kunden übergeben werden.