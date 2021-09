Kurzmeldung Gewinnausschüttungen werden zur Zerreißprobe in Düsseldorf

In einem neuen Machtkampf um den Flughafen Düsseldorf wollen die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, dass die Stadt einen Vertrag mit der privaten Investorengruppe "Airport Partners" kündigt. Das schreibt RP-Online. Die Gruppe hält 50 Prozent der Anteile und besteht auf hohe Gewinnausschüttungen. In der Folge gab es bereits Streit um Corona-Hilfen, die dann an einem Ausschüttungsstopp gebunden wurden.