Gewerkschaft prüft Aufnahme von American-Regional-Piloten in Senioritätsliste

Die Pilotengewerkschaft von American Airlines hat einen Ausschuss eingesetzt, der prüfen soll, ob Piloten von Regionalfluggesellschaften wie Envoy Air in die Senioritätsliste für Linienpiloten aufgenommen werden sollen. Das geht aus einer Mitteilung der Gewerkschaft hervor, die Reuters vorliegt.

Das Komitee der Pilotengewerkschaft Allied Pilots Association (APA) werde auch die Auswirkungen einer möglichen Änderung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahre untersuchen, um die negativen Folgen einer solchen Änderung für die Piloten so gering wie möglich zu halten, heißt es in der Mitteilung, in der Gewerkschaftspräsident Ed Sicher zitiert wird.

Mehrere Gewerkschaften, darunter die Air Line Pilots Association (ALPA), haben sich im US-Kongress gegen einen Gesetzentwurf ausgesprochen, der das Rentenalter für Verkehrspiloten anheben würde. Die Begründung lautet, dass dies "neue Risiken" im Luftfahrtsystem mit sich bringen würde – bislang habe keine Sicherheitsbehörde die Auswirkungen untersucht.

Die Regional Airline Association (RAA) schätzt jedoch, dass der Gesetzentwurf 5000 Piloten die Möglichkeit geben wird, in den nächsten zwei Jahren weiter zu arbeiten.

American Airlines reagierte nicht sofort auf eine Anfrage für einen Kommentar.