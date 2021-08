Gewerkschaft kritisiert stundenweise Bezahlung von Lauda-Piloten

Die erste A320 von Lauda Motion in neuer Lackierung in Wien.

Die österreichische Gewerkschaft Vida kritisiert die neuen Piloten-Arbeitsverträge bei der Ryanair-Tochter Lauda Europe. Piloten hätten sich "aufgrund ihrer nochmals verschärften prekären Arbeitsbedingungen" an die Gewerkschaft gewandt. In den Verträgen sei kein Grundgehalt mehr vorgesehen, sondern nur noch eine Bezahlung von 40 Euro brutto für jede tatsächlich geleistete Flugstunde, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit.

"Vorher hätten die Piloten zumindest noch 40 Flugstunden als monatliches Grundgehalt ausbezahlt bekommen - wenn auch ohne vertraglichen Rechtsanspruch - und so zumindest auf ein Basiseinkommen von 1600 Euro brutto im Monat hoffen können", so die Gewerkschaft. Eine Anfrage der österreichischen Nachrichtenagentur APA bei Ryanair blieb vorerst unbeantwortet.

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair hatte die österreichische Fluggesellschaft Laudamotion 2018 zur Gänze von Niki Lauda übernommen, das Geschäft ging im Herbst 2020 aber auf die in Malta neu gegründete Lauda Europe über. Im Juli hatte die Gewerkschaft Angstmache gegenüber Mitarbeitern bei Lauda verurteilt. Medien berichteten damals über einen "harschen Ton" seitens der Ryanair-Führung gegenüber der Wiener Tochter Lauda wegen schwacher Bordverkäufe.