Gewagte Umschuldung soll Norwegian retten

Mit einer spektakulär großen Umwandlung von Schulden in Eigenkapital will Norwegian ihr Überleben sichern. Ob Anteilseigner und Gläubiger der weitgehenden Entwertung ihrer Aktien und Forderungen zeitnah zustimmen, ist ungewiss. Falls nicht, droht der Konkurs.

Flugzeuge der Norwegian in Hamburg. © Flughafen Hamburg / Michael Penner

Die Billig-Airline Norwegian Air steht in der Corona-Krise mit dem Rücken zur Wand. Zwar hat der norwegische Staat der Airline weitere Kapitalhilfen über die akute Krisenhilfe von 253 Millionen Euro hinaus in Aussicht gestellt, dabei jedoch wie in anderen Ländern auch Vorleistungen von Anteilseignern und Gläubigern zur Voraussetzung gemacht hat.

Die von Norwegian ausgearbeiteten Pläne für diese Vorleistung haben es in sich. So sollen finanzielle Verpflichtungen und Leasing-Schulden in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar in Aktien umgewandelt werden. Zusätzlich soll das Eigenkapital über eine Platzierung von Norwegian-Aktien im Wert von rund 35 Millionen Euro erhöht werden. Beide Maßnahmen bedeuten eine massive Entwertung der bisherigen Anteile an der Airline.

Die Börse reagierte am gestrigen Dienstag, dem ersten Handelstag nach der Ankündigung der Maßnahmen, mit einem weiteren Kurssturz der Norwegian-Aktie. Sie verlor 44 Prozent und steht jetzt noch bei 4,6 Kronen, rund 44 Euro-Cent. Seit Anfang des Jahres gab das Papier um 78 Prozent nach. Damit wurde das Unternehmen noch mit insgesamt 125 Millionen Euro bewertet. "Ein eklatantes Missverhältnis zur angestrebten Umschuldung von 4,3 Milliarden Dollar", vermerkt die "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ) dazu. Das Vorhaben mute an wie eine Verzweiflungstat.

"Bestehende Aktien so gut wie wertlos"

Norwegian will Anteilseigner und weitere Gläubiger am 27. April über weitere Details informieren und sich die Pläne am 4. Mai auf einer Hauptversammlung absegnen lassen. "Wenn sie das nicht tun, dann erwarten wir, dass der Betrieb eingestellt und ein Konkursverfahren eingeleitet wird und die Aktionäre nichts bekommen", zitiert "Reuters" einen Analysten von Bernstein zu den Aussichten für die Fluggesellschaft. Diese brauche zudem mindestens 250 Millionen Euro frisches Eigenkapital. "Die bestehenden Aktien sind damit so gut wie wertlos", so der Analyst.

Laut NZZ ist die Zustimmung zu den Plänen keineswegs sicher. Vor allem der große Block der Leasing-Schulden sei ein Problem. Leasing-Gesellschaften die ihre Forderungen mit dem Zugriff auf die Flugzeuge abgesichert hätten, wären gezwungen, praktisch wertlose Aktien stattdessen zu akzeptieren.

Norwegian Air steht schon länger unter Druck und hat in den vergangenen Jahren empfindliche Verluste eingeflogen. Die Krise um die Boeing 737 Max verschärfte die Lage für den 737-Großkunden. Im vergangenen Jahr trat der norwegische Gründer Björn Klos als CEO zurück, um den Verkauf des Unternehmens zu erleichtern. Danach wurde ein umfangreiches Sparprogramm aufgelegt und das chinesische Unternehmen CBC stieg bei der Airline ein.