Das wöchentliche airliners.de-Personalmanagement-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit: Austrian Airlines streicht im großen Stil Führungspositionen, das Bundesarbeitsgericht urteilt zu Air-Berlin-Piloten und die Ufo hat wieder einen Vorstand.

Personal & Gewerkschaften

Bei Austrian ist der Arbeitsplatzabbau schon beschlossene Sache. Auf dem von Mutter Lufthansa verordneten Weg zur Profitabilität wird Austrian Airlines knapp ein Drittel aller Führungspositionen streichen. Betroffene Mitarbeiter sollen sich auf andere Stellen im Konzern bewerben. Weiterlesen

Eine nicht satzungsgemäß aufgestellte und ins Amt gekommene Führung der Kabinengewerkschaft Ufo wurde im vergangenen Jahr von Lufthansa stets als Grund für nicht startende Tarifverhandlungen genannt. Jetzt gab es eine ordentliche Wahl. Weiterlesen

Auf die richtige Form besteht auch ein Bundesgericht. Denn ein Formfehler macht die massenhafte Kündigung der Air-Berlin-Piloten als Folge der Insolvenz der Airline 2017 unwirksam. Das entschied das Bundesarbeitsgericht letztinstanzlich. Zuvor hatten klagende Flugbegleiter weniger Erfolg. Weiterlesen

Auch für einige Angestellte am Flughafen Weeze könnten die jüngsten Entwicklungen den Verlust ihres Arbeitsplatzes bedeuten. Nach dem vielbeachteten Kötter-Ausstieg in Düsseldorf dringt der nächste Kontroll-Dienstleister an einem NRW-Flughafen auf ein vorzeitiges Vertragsende. Agello Aviation einigte sich zwar mit der Bezirksregierung auf das Ende der Kontrollen in Weeze, doch zu den Gründen gibt es unterschiedliche Darstellungen. Weiterlesen

Köpfe-Meldungen

Der derzeitige Vertriebschef von Eurowings und Geschäftsführer von Eurowings Digital Oliver Schmitt steigt zum 1. März in die Geschäftsführung des Billigfliegers auf. Wie die Airline bekanntgab folgt Schmitt als CCO auf Oliver Wagner, der seit 1. Januar bei Lufthansa tätig ist.

Ryanair verliert seinen Marketingchef. Kenny Jacobs wird die Airline nach sechs Jahren verlassen, berichtet die Nachrichtenagentur "Reuters". Jacobs war 2014 geholt worden, um gilt als Erfinder des "Always Getting Better"-Programms.