Gesetz zur verstärkten SAF-Nutzung in der EU kurz vor Verabschiedung

Die Länder der Europäischen Union stehen kurz vor einer Finalisierung der Zielvorgaben für Airlines zur verstärkten Nutzung nachhaltiger Treibstoffe (SAF). Damit soll der erste Schritt zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Luftverkehr beschlossen werden.

Bis "bahnbrechende" Technologien wie emissionsfreie Flugzeuge zur Verfügung stehen, was frühestens in einem Jahrzehnt erwartet wird, sollen SAF die Lücke füllen.

Das geplante Vorgabe-Gesetz, das am Mittwoch von Diplomaten der EU-Länder geprüft wird, ist Teil einer politischen Einigung, die im vergangenen Monat mit dem Europäischen Parlament erzielt wurde.

Demnach müssen die Treibstofflieferanten sicherstellen, dass bis 2025 zwei Prozent des an EU-Flughäfen gelieferten Treibstoffs aus nachhaltigem Kerosin bestehen. Dieser Anteil soll bis 2030 auf sechs Prozent, bis 2035 auf 20 Prozent und bis 2050 schrittweise auf 70 Prozent erhöht werden.

Außerdem müssen ab 2030 1,2 Prozent der Kraftstoffe synthetisch hergestellt sein, wobei dieser Anteil bis 2050 auf 35 Prozent steigen soll.

Erhöhung der Nachfrage und des Angebots

Der Vorschlag zielt darauf ab, sowohl die Nachfrage nach als auch das Angebot an synthetischen Kraftstoffen zu erhöhen, die netto keine oder geringere CO2-Emissionen verursachen als fossiles Kerosin. Solche Treibstoffe werden noch nicht in großem Maßstab hergestellt und sind deutlich teurer als herkömmliches Kerosin.

Die Fluggesellschaften haben den EU-Plan mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Die Lufthansa etwa sagte, das Gesetz könnte den internationalen Wettbewerb verzerren, da die SAF-Ziele für Fluggesellschaften gelten würden, die von europäischen Drehkreuzen aus fliegen – jedoch nicht für Airlines, die von außerhalb der Europäischen Union aus starten. Air France-KLM erklärte, ihre freiwilligen SAF-Ziele seien ehrgeiziger als das EU-Gesetz.

Laurent Donceel, Geschäftsführer des Branchenverbands Airlines for Europe (A4E), erklärte, die politischen Entscheidungsträger sollten die Ziele mit mehr Unterstützung für den Aufbau einer europäischen SAF-Industrie verbinden. "Die EU muss über SAF so denken, wie sie über Windturbinen, Sonnenkollektoren und andere nachhaltige Technologien denkt", so Donceel.

Die EU-Länder und das Europäische Parlament müssen dem Text noch formell zustimmen, aber in diesem Stadium des Gesetzgebungsprozesses ist die Zustimmung in der Regel eine Formalität.