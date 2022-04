Geschäftsreisen mit dem Auto beliebter als mit dem Flugzeug

Der Geschäftsreiseverkehr erholt sich wieder. Statt zu fliegen, fahren die Geschäftsreisenden nun jedoch lieber mit dem Auto. In Deutschland buchen Unternehmen trotzdem mehr Flüge als in anderen Ländern.

Lufthansa-Maschine am Flughafen Leipzig/Halle.

Der Geschäftsreiseverkehr nimmt wieder zu. Unternehmen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien geben wieder ungefähr genauso viel Geld für Business-Trips aus wie vor der Corona-Pandemie. Dabei verteilt sich der Geschäftsreiseverkehr jedoch anders auf die verschiedenen Verkehrsmittel als noch 2019. Flugreisen sind deutlich unbeliebter geworden. Dennoch wird in Deutschland mehr geschäftlich geflogen als in anderen Ländern.

Wie die "Wirtschaftswoche" berichtet, hat die Softwareplattform Spendesk für eine Studie 3500 kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit mehr als 80.000 Mitarbeitern befragt. Im März 2022 gab ein Unternehmen im Durchschnitt 4500 Euro für Business-Trips aus. Und das sei nicht viel weniger als vor der Pandemie, so Spendesk-Chef Rudolphe Ardant. In Frankreich sei es sogar ein leicht höherer Wert.

In den Ausgaben der Firmen während der Corona-Pandemie schlagen sich die Inzidenzen nieder. In der ersten Corona-Welle brachen die Ausgaben für Geschäftsreisen in Deutschland um 88 Prozent ein. Im November 2021 waren sie dann wieder auf drei Vierteln des Niveaus vor der Krise. Der Ausbruch der Omikron-Variante verursachte noch einmal einen Rückgang. Nun ist bei allen Verkehrsmitteln wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

Monatliche Ausgaben für Dienstreisen vor und während der Pandemie Land Nov 19 Apr 20 Nov 21 Jan 22 Mär 22 Deutschland 5475 686 4077 2619 4531 Frankreich 3816 136 3077 2189 3863 Großbritannien 4958 0 3086 1927 4364 Diese Grafik zeigt, wie viel Geld ein Unternehmen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien im Durchschnitt pro Monat zwischen November 2019 und März 2022 in Euro ausgegeben hat. Quelle: Spendesk

Die hohen Ausgaben der letzten Zeit rühren jedoch vor allem daher, dass die Spritpreise stark angestiegen sind. Das Auto ist bei Geschäftsreisenden aus hygienischen Gründen das Verkehrsmittel der Wahl. Flugreisen dagegen sind in allen drei Ländern unbeliebter geworden.

Die Veränderung in der Wahl des Verkehrsmittels für Geschäftsreisen Verkehrsmittel Veränderung in Prozent Ausgaben für Benzin 342.5 Ausgaben für Mietwagen 45 Zugbuchungen -21 Flugbuchungen -40.5 Diese Grafik zeigt, wie sich die Wahl des Verkehrsmittels bei Geschäftsreisenden (Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammengenommen) zwischen 2019 und 2021 verändert hat. Quelle: Spendesk

In Frankreich und Großbritannien ging die Zahl der Flugbuchungen verglichen mit 2019 um 40 Prozent zurück. Im Durchschnitt buchte eine französische Firma 0,5 Flüge pro Monat, eine britische 0,35. Obwohl die geschäftlichen Flugbuchungen in Deutschland um 70 Prozent eingebrochen sind, buchen deutsche Unternehmen nun 1,4 Flüge pro Monat.

Ardant erklärt, in Frankreich sei der Zug gut genug ausgebaut, sodass sich Inlandsflüge zeitlich nicht lohnen würden. In Deutschland sei das nicht der Fall.