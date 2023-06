Geschäftliche Flugreisen entwickeln sich weiter dürftig

Zwei Geschäftsreisende steigen vor dem Flughafen Hamburg in ein Taxi.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Geschäftsreisebranche sind weiter deutlich zu spüren. Mitarbeiter deutscher Unternehmen sind heute wesentlich seltener beruflich unterwegs als vor der Pandemie.

Das ist ein Ergebnis der aktuellen Geschäftsreiseanalyse des Verband für deutsches Reisemanagement (VDR). Das macht sich auch bei den Ausgaben bemerkt. Im vergangenen Jahr haben die Unternehmen demnach lediglich 26,9 Milliarden Euro für Geschäftsreisen ausgegeben - weniger als die Hälfte im Vergleich zu 2019.

Erste Preissteigerungen drücken die Stimmung

Die Zahl der Dienstreisen hatte sich im Vergleich zum Jahr 2021 zuletzt zwar deutlich erhöht, von etwa 13 auf knapp 27 Millionen. Dennoch hat sich das Gesamtvolumen der Studie zufolge im Vergleich zum Jahr 2019 halbiert. Damals investierten Unternehmen noch 55 Milliarden Euro in berufliche Mobilität.

Es wird vermutet, dass in Zukunft die Ausgaben für Geschäftsreisen stärker steigen werden als die Anzahl der Reisen, da sowohl die Kosten für Mobilität als auch für Unterkunft weiterhin massiv angestiegen sind.

Entgegen früheren Annahmen, wonach vor allem kleinere und mittlere Unternehmen in Geschäftsreisen investieren würden, zeigt die Analyse, dass vor allem größere Unternehmen wieder vermehrt Mitarbeiter auf Reisen schicken.

Weniger Reisen, dafür längerer Aufenthalt

Die Ergebnisse der aktuellen Analyse spiegeln zudem ein verändertes Reiseverhalten der deutschen Unternehmen wider: Es wird seltener gereist, jedoch mit einer längeren Aufenthaltsdauer. Tagesreisen ins Ausland sowie innerhalb Deutschlands sind offenbar nicht mehr zeitgemäß, auch im Hinblick auf klimabewusstes Reisen.

Um die Reisekosten zu reduzieren, setzen Unternehmen vermehrt auf längere Business-Aufenthalte. Im Durchschnitt dauerten Geschäftsreisen in allen Unternehmensgrößen 2,4 Tage. Besonders Beschäftigte von Unternehmen mit mehr als 1500 Beschäftigten waren länger unterwegs. Bei jedem vierten Geschäftstrip dauerte die Reise sogar vier Tage oder länger, im Vorjahr war es noch jeder fünfte.

Geschäftsreisende haben sich verändert

Nicht nur das Reiseverhalten, sondern auch die Reiseziele der Geschäftsreisenden haben sich verändert. Die Bedeutung der Nachbarländer Schweiz und Österreich ist bei Unternehmen und Organisationen, die Auslandsreisen durchführen, deutlich gestiegen. Dies könnte jedoch laut VDR auch eine Nachwirkung der Pandemie sein, da Reisen in die USA und insbesondere nach China 2022 erschwert waren.

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt derweil weiter an Bedeutung, ist jedoch bei 29 Prozent der Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern nach wie vor kein Thema. Dennoch wird heute vermehrt abgewogen, ob eine Geschäftsreise unbedingt notwendig ist. Die Verringerung von Reisen gilt bei nahezu allen Unternehmen (90 Prozent) als bevorzugte klimaschonende Maßnahme oder ist in Planung.

Erschwerend kommt für die Luftfahrt in dieser Hinsicht dazu, dass immer mehr Geschäftsreisende den Zug zum Flugzeug bevorzugen. Deutschland, Großbritannien und Frankreich erleben hier einen Anstieg von bis zu 55 Prozent. Der Trend zeichnet sich in ganz Europa ab und wird nicht nur vom Umweltbewusstsein getrieben. Auch hier treibt neben steigendem Umweltbewusstsein die steigende Inflation immer mehr Geschäftsreisende in den Zug.