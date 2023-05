Gesamte Easyjet-Flotte mit Streaming-Angebot ausgestattet

Das Onboard-Tech-Unternehmen Airfi gibt bekannt, dass ihre Streaming-Technologie nach einem erfolgreichen Testlauf inzwischen in der gesamten Easyjet-Flotte (EU und Schweiz) eingesetzt wird. Passagiere können damit über eigene Geräte auf ein digitales Entertainment-Angebot zugreifen.

Nachdem Easyjet im Oktober 2022 die Airfi-Technologie an Bord getestet hatte, wurde sie erfolgreich in weiteren 108 Flugzeugen implementiert, bevor sie schließlich in allen 327 Flugzeugen der Airline installiert wurde.

Kunden können auf das digitale Entertainment-Angebot zugreifen, indem sie ihr Handy, Tablet oder den Laptop mit dem lokalen Wifi-Netzwerk an Bord verbinden.

Das Einzigartige an der neuen Streaming-Technologie, so Airfi, sei die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der eingesetzten Hardware. Flugzeuge müssten für eine Installation des Systems nicht temporär aus dem Verkehr gezogen werden.

Passagiere sollen so über das lokale Wifi-Netzwerk auf ein Angebot verschiedener Inhalte zugreifen können. Darunter reisespezifische Informationen, Spiele und Einzelhandelsangebote.

Fluggäste benötigen dafür weder eine App, noch müssten persönliche Daten angegeben werden, um eine Verbindung herzustellen, so Airfi. Der Zugang zu den Inhalten ist kostenlos.