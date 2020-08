Germanwings wirbt für Wechsel von Kabinenmitarbeitern zur Bahn

Für Kabinen-Mitarbeiter der in Auflösung befindlichen Germanwings könnte die berufliche Zukunft bei einem anderen Verkehrsträger liegen. Wie ein Sprecher der Flugbegleitergewerkschaft Ufo gegenüber airliners.de bestätigte, bewirbt Germanwings auf internen Plattformen ein Angebot der Deutschen Bahn, sich dieser als Servicepersonal anzuschließen. Auch würde die Geschäftsführung Kontakte zwischen Personal und Bahn herstellen.

"Die Bahn hat Interesse an erfahrenem Servicepersonal, wie es die Germanwings-Flugbegleiter sind. Ein insgesamt guter Vorgang für die Kollegen, die vom eigenen Konzern ansonsten doch ziemlich hängengelassen werden", so der Ufo-Sprecher.

Bahn plant 100.000 Neueinstellungen

In der Tat sucht die Bahn auf breiter Front nach Personal. Zu einer Pensionierungswelle gesellen sich umfangreiche Ausbaupläne für den in den 2030er Jahren angepeilten "Deutschland-Takt". 24.000 Mitarbeiter in den Bereichen Service, Lokführer, Fahrdienstleister, aber auch IT-ler sowie Bau- und Elektroingenieure sollen in diesem Jahr eingestellt werden, im kommenden Jahr noch einmal so viele. Ingesamt seien bis in die zweite Hälfte der 2020er Jahre 100.000 Neueinstellungen nötig, teilte der Konzern im vergangenen Winter mit.

Ob sich ein schneller Wechsel für die Germanwings-Mitarbeiter lohnt, ist dabei weiter unklar. Sie sind seit der Betriebseinstellung bei der Lufthansa-Tochter unbeschäftigt, bekommen aber ihre Grundvergütung weiter ausbezahlt. Eigentlich sollte für den größten Teil der oftmals langjährigen Mitarbeiter eine Perspektive im Konzern geschaffen werden, doch derzeit laufen Verhandlungen über einen Sozialplan, der nach Einschätzung der Ufo auch betriebsbedingte Kündigungen enthalten wird. Die Integration in andere Konzern-Fluggesellschaften stockt auch, da bei diesen derzeit Kurzarbeit für die Kabine gilt. Neueinstellungen sind dadurch ausgeschlossen.

Die Piloten der Germanwings sind ebenfalls nur bedingt geschützt. Zwar profitieren sie zu einem großen Teil zunächst von der Übergangseinigung zwischen Lufthansa und der Vereinigung Cockpit (VC), die einen Kündigungsschutz zumindest bis Ende März 2021 vorsieht. Dieser gilt jedoch nur für die Germanwings-Piloten der sogenannten "ersten Tarifschiene". Dazu gehören alle Cockpit-Mitarbeiter, die vor dem 28.2.2018 bei Germanwings angefangen haben, gibt der Tarif-Experte Eckhard Bergmann zu bedenken.