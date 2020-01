Germania-Insolvenz lässt Passagieraufkommen in Bremen sinken

Die Germania-Pleite hat die Zahl der Passagiere am Bremer Flughafen im abgelaufenen Jahr um rund zehn Prozent gedrückt, teilte der Airport mit. Insgesamt kommt der Flughafen auf ein Passagieraufkommen von 2,3 Millionen. Auch bei den Starts- und Landungen verzeichnet der Flughafen einen Rückgang: So gab es am Flughafen rund 29.500 Flugbewegungen (Minus fünf Prozent).