German Airways kooperiert mit Lufthansa Aviation Training

German Airways lässt ihre Piloten künftig bei Lufthansa Aviation Training in Rostock-Laage ausbilden. Die Flugschüler werden an dem Flughafen, der wie die Airline zur Zeitfracht-Gruppe gehört, für die German-Airways-Flotte aus Embraer E190 geschult.

Die Flugschule der Deutschen Lufthansa "Lufthansa Aviation Training" (LAT) bildet künftig auch die Pilotinnen und Piloten von German Airways aus. Ein Teil der Ausbildung findet am Standort Rostock-Laage statt.

"Damit deckt German Airways den Bedarf an frisch ausgebildetem Cockpit-Personal für die bis zum Jahresende aus acht Embraer E190 bestehende Flotte ausschließlich über die renommierte deutsche Flugschule ab", teilte der neue Eigentümer der zweitältesten deutsche Fluggesellschaft - die Zeitfracht Gruppe - am Donnerstag mit. Auch der Flughafen Rostock-Laage gehört seit Jahresbeginn zu Zeitfracht.

Die Geschäftsführerin der Airline, Maren Wolters, zeigte sich angesichts der Vereinbarung erfreut: "Wir haben in Lufthansa Aviation Training mit Sicherheit die beste Wahl für die Ausbildung unserer Pilotinnen und Piloten getroffen."

Laut der LAT wird ihr pandemiebedingt unterbrochener Ausbildungsbetrieb am 4. Juli wiederaufgenommen. Dieser beginnt mit der einjährigen Theorieausbildung in Bremen, danach folgen die Praxisstellen unter anderem in Rostock-Laage. "In diesem Jahr bieten wir 75 Ausbildungsplätze an", so ein Sprecher der Flugschule.