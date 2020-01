Rundschau German Airways darf E190 warten und Boeing muss Turkish entschädigen

German Airways hat die entscheidende Zulassung bekommen, um ihre zügig wachsende Embraer-Flotte selbst zu warten. Derweil soll Boeing Turkish Airlines einen dreistelligen Millionenbetrag wegen des Groundings der 737 Max gezahlt haben. Das und mehr in unserer Rundschau.

Flügelspitze und Leitwerk einer Embraer E190 von German Airways © German Airways

German Airways wird ab Beginn des Jahres 2020 ihre Embraer-Flotte selbst warten können. Die zur German Airways gehörende WDL erhält zum neuen Jahr ihre Zulassung als EASA Part-145 Technikbetrieb. Die Zulassung wird vom Luftfahrt Bundesamt erteilt. Mit der Genehmigung können Flugzeuge auf dem Flughafenvorfeld kurzfristig repariert und instand gesetzt werden (Line Maintenance). Zwischen Januar und April sollen vier weitere E-190 zur Flotte stoßen, teilte die Airline mit.

Die Fluggesellschaft Turkish Airlines und der US-Flugzeugbauer Boeing haben sich angesichts der Krise um den Jet 737 Max auf eine Entschädigungszahlung geeinigt. Das teilte Turkish Airlines mit, ohne einen Betrag zu nennen. Die Zeitung "Hürriyet" berichtete, Turkish Airlines habe einen Betrag von 225 Millionen US-Dollar erhalten. Dies decke die Verluste der Fluggesellschaft von 2019 ab.

Air Baltic plant, ihr Streckennetz um Langstreckenflüge zu erweitern. Dafür sollen weitere A220-300 in einer modifizierten Form mit erhöhtem Abfluggewicht zur Flotte stoßen, schreibt "reisetopia".

Germania, Flybe und Wow Air sind nicht die einzigen Airlines, die im abgelaufenen Jahr den Flugbetrieb einstellen mussten. Die " TZ " hat knapp zwei Dutzend Fluggesellschaften aufgelistet, die 2019 Insolvenz angemeldet haben. Foto: © AirTeamImages.com, Paul Buchroeder

Mit Michael Kerkloh geht ein unkonventioneller Manager in den Ruhestand. Die Süddeutsche Zeitung hat den langjährigen Münchner Flughafenchef an seinem letzten Arbeitstag begleitet und porträtiert Kerkloh als Sport- und Musikliebhaber. (Zum airliners.de-Abschieds-Interview)

Mit "Sky Alps" soll demnächst wieder eine Fluggesellschaft in Bozen an den Start rollen. Mit der Eigengründung wollen die privaten Investoren den kürzlich von der Südtiroler Landesregierung erworbenen Flughafen nach dem Rückzug verschiedener Anbieter wieder mit Rom verbinden. Auch Routen nach München und Wien sind italienischen Medienberichten zufolge geplant.

Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) hat im abgelaufenen Jahr rund 990.000 Passagiere abgefertigt. Wie der NDR berichtet sind das rund drei Prozent weniger als im Jahr zuvor. Der Flughafen sieht die Zahlen angesichts der Pleiten von Thomas Cook und Germania dennoch als Erfolg.

Die Polizeiinspektion am Flughafen Nürnberg ist jetzt eine Grenzpolizeiinspektion. Das teilte das bayerische Innenministerium mit. Seit Neujahr übernehmen die Grenzpolizisten damit neben Ein- und Ausreisekontrollen auch die Schleierfahndung sowie die Koordination und Fachaufsicht aller polizeilichen Maßnahmen am Flughafen.

Die Deutsche Flugsicherung warnt wegen Kontrollflügen am Frankfurter Flughafen vor Lärmbelästigung. In den Nächten vom 2. bis 5. Januar komme eine Propellermaschine zum Einsatz, um die Genauigkeit der Instrumentenlandesysteme an Deutschlands größtem Airport zu vermessen, teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) in Langen mit.

Mit knapp über 1,3 Millionen Passagieren kann der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden für 2019 einen neuen Passagierrekord vermelden. Für das Jahr 2020 plant der Flughafen den Angaben nach mit einem ähnlich hohen Aufkommen.