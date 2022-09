Gericht verurteilt Yemenia nach Komoren-Absturz zur Höchststrafe

Fast 13 Jahre nach dem Absturz einer Passagiermaschine vor den Komoren mit 152 Toten hat ein Gericht in Paris die Fluggesellschaft Yemenia Airways zur Höchststrafe verurteilt.

Die Fluggesellschaft müsse 225.000 Euro Strafe und mehr als eine Million Euro Entschädigung an zwei Opferverbände zahlen, urteilte das Gericht am Mittwoch in Paris.

Den Absturz im Juni 2009 hatte nur ein damals zwölf Jahre altes Mädchen überlebt. Sie hatte sich eine ganze Nacht lang an ein Wrackteil geklammert und war am nächsten Tag von einem Boot gerettet worden. 65 der Opfer waren Franzosen, die zumeist von den Komoren stammten. Sie waren von Paris und Marseille aus in die jemenitische Hauptstadt Sanaa geflogen und dort in die Unglücksmaschine zu dem ostafrikanischen Inselstaat Komoren umgestiegen.

Ganze Reihe von Pilotenfehlern

Mehrere Wochen nach dem Unfall waren die Flugschreiber gefunden worden, die auf eine Reihe von Pilotenfehlern deuteten. Die Fluggesellschaft hatte sich nach Ansicht der Staatsanwaltschaft mitschuldig gemacht, da sie ihre Piloten nicht ausreichend ausgebildete habe. Zudem hatte sie den Nachtflug auf die Komoren beibehalten, obwohl auf dem Ziel-Flughafen Teile der Anflugbefeuerung ausgefallen waren.

Die Entschädigungen für die Angehörigen der Opfer wurden in parallelen Verfahren ausgehandelt, von denen einige noch laufen. Wegen des seit 2015 geführten Krieges zwischen Regierungstruppen und schiitischen Rebellen im Jemen war kein Vertreter der Fluggesellschaft vor Gericht erschienen. Im Mai hatte erstmals seit Beginn des Konflikts wieder ein kommerzieller Flug von Yemenia Airlines in Sanaa abgehoben.