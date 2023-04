Gericht kippt Einschränkungen bei Starts und Landungen in Amsterdam

Ein Gericht hat die Pläne der niederländischen Regierung am Flughafen Amsterdam-Schiphol, weniger Starts und Landungen zuzulassen, gekippt. Zuvor hatten Fluggesellschaften gegen das Vorhaben der Regierung geklagt.

Blick auf den Kontrollturms am Flughafen Amsterdam-Schiphol.

Am Amsterdamer Flughafen Schiphol müssen nach einem Gerichtsurteil vorerst nicht weniger Flugzeuge starten und landen.

Am Amsterdamer Flughafen Schiphol müssen nach einem Gerichtsurteil vorerst nicht weniger Flugzeuge starten und landen.

Ein Verwaltungsgericht in Haarlem gab am Mittwoch Fluggesellschaften recht und erklärte eine Anordnung der Regierung für unwirksam. Das Gericht stellte in einer vorläufigen Entscheidung fest, dass die Regierung bei der Entscheidung über die Begrenzung "nicht das richtige Verfahren" eingehalten habe.

"Der Staat muss alle betroffenen Parteien konsultieren, und eine Verringerung der Zahl der Flugbewegungen ist nur dann zulässig, wenn klar ist, dass andere Maßnahmen zur Verringerung der Lärmbelästigung nicht ausreichen.

Die Regierung hatte zuvor entschieden, dass der europäische Großflughafen die Zahl der Flüge von jetzt maximal 500.000 im Jahr ab November auf 460.000 Flüge reduzieren müsse, um Lärm und den Ausstoß von Kohlendioxid zu verringern.

Im kommenden Jahr sollte die Obergrenze von 440.000 Flüge gelten. Nach Ansicht des Gerichts hat die Regierung aber Verfahrensregeln verletzt.

Die Fluggesellschaft KLM hatte mit vier weiteren Unternehmen dagegen geklagt. Sie hatten angeführt, die Regierung habe keine Alternativen geprüft. Eine Reduzierung der Zahl der Flüge könne auch gegen europäische Regeln verstoßen.

"Die Schrumpfung von Schiphol wird kommen"

In einer gemeinsamen Erklärung erklärten Greenpeace, der niederländische Zweig von Friends of the Earth und zwei weitere Umweltgruppen, dass sie von dem Urteil enttäuscht seien.

Weniger Flüge seien für die Anwohner und zur Bekämpfung der lokalen Umweltverschmutzung und der globalen Erwärmung notwendig. "Dieses Urteil mag zu einer Verzögerung führen, aber die Schrumpfung von Schiphol wird kommen", sagte Greenpeace.

KLM zeigte sich in ihrer Antwort zufrieden mit der Entscheidung und vertrat die Ansicht, dass Lärm und andere Arten der Verschmutzung auf andere Weise reduziert werden könnten.

Das Verkehrsministerium, das eine strengere Begrenzung der Flüge für die Saison 2024/2025 prüft, erklärte, es prüfe die Entscheidung und erwäge "mögliche Folgemaßnahmen".

In einer Erklärung teilte das Ministerium mit, dass seine Politik darin bestehe, ein Gleichgewicht zwischen den Bedenken von Anwohnern und Umweltgruppen und "der wirtschaftlichen Bedeutung von Schiphol für die Niederlande" zu finden.

Schiphol ist ein wichtiger Knotenpunkt für den internationalen Luftverkehr. Die Unternehmen sind davon überzeugt, dass sie Lärm und CO2-Ausstoß auch bei gleichbleibender Flugzahl verringern können.

Die Auflage der Regierung ist losgelöst von der jüngsten Ankündigung des Flughafens, bis spätestens Ende 2025 Nachtflüge und Privatjets zu verbieten. Auch dagegen protestieren Fluggesellschaften.