Gericht der EU: Auch SAS-Beihilfen waren unrechtmäßig

Die EU-Kommission durfte nach Ansicht des EU-Gerichts die milliardenschweren Hilfen der Bundesregierung für die Lufthansa in der Pandemie nicht genehmigen. Die Richter in Luxemburg urteilten am Mittwoch auch in einem Verfahren, in dem die Beihilfen für Scandinavian Airlines (SAS) in Frage gestellt wurden.

Die Richter am zweithöchsten Gericht der EU erklärten auch in diesem Fall die EU-Erlaubnis für bestimmte Eingriffe der Regierungen für nichtig. Die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen hätten keine ausreichenden Anreize für einen schnellen Ausstieg der schwedischen und dänischen Regierung enthalten, hieß es. Wie auch im Lufthansa-Fall hatte der Billigflieger Ryanair geklagt.

"Das Gericht hat die Entscheidung der EU-Kommission in einem Punkt angefochten, aber das bedeutet nicht, dass die Beteiligung der Staaten an der Rekapitalisierung von SAS eine illegale staatliche Beihilfe darstellt", teilte die insolvente skandinavische Airline in einer Stellungnahme mit. SAS erwarte nun, dass die EU-Kommission die Maßnahme neu bewerten wird.

Ryanair sieht sich bestätigt

"Die heutigen Urteile bestätigen, dass die Kommission als Hüterin gleicher Wettbewerbsbedingungen im Luftverkehr handeln muss und nicht unter dem politischen Druck nationaler Regierungen diskriminierende staatliche Beihilfen genehmigen darf", sagte ein Sprecher von Ryanair.

SAS erklärte weiterhin, dass das Urteil keine Auswirkungen auf ihren Flugplan haben werde. Man fliege weiterhin unter dem US-Insolvenzschutz nach "Chapter 11". Die Insolvenz hatte SAS im vergangenen Jahr beantragt. Das Urteil ändere auch nichts an den Erwartungen der Airline, die Genehmigung für die seit 2020 ergriffenen Maßnahmen zu erhalten, einschließlich einer Beteiligung der USA am Insolvenzverfahren.

SAS, Lufthansa und mehrere andere europäische Fluggesellschaften haben während Corona staatliche Beihilfen erhalten, die von der EU unter speziellen Pandemiebedingungen genehmigt wurden. Die Kommission kann vor dem Gerichtshof der Europäischen Union, dem höchsten europäischen Gericht, Berufung einlegen.

SAS sucht nach Käufer

Während Lufthansa die Staatshilfen bereits zurückbezahlt hat und Deutschland auch nicht mehr an der Airline beteiligt ist, kommt das Urteil für SAS zu einem ungelegenen Zeitpunkt. Der US-Finanzinvestor Apollo will angeblich die Mehrheit bei der insolventen Fluggesellschaft übernehmen.

Der Deal soll Teil des Rettungspakets für die kriselnde Airline sein. Allerdings verbieten EU-"Ownership & Control"-Regeln den Verkauf der Mehrheit einer europäischen Fluggesellschaft an einen Eigner außerhalb der Staatengemeinschaft, weswegen die EU aktuell eine Anfrage dazu bearbeitet.

Die oberste Wettbewerbshüterin der Europäischen Union sagte in einer Reaktion, dass "alle Optionen" auf dem Tisch lägen. Margrethe Vestager ließ aber offen, wie die nächsten Schritte der EU-Wettbewerbskommission nach der Niederlage vor dem zweithöchsten europäischen Gericht aussehen könnten.

Es gehe zunächst darum, die Urteile schnellstmöglich zu analysieren, da es "Unsicherheiten auf dem Markt" gebe. In Bezug auf die aktuellen Verkaufsprozesse rund um SAS hieß es: "Es gibt keinen unmittelbaren und direkten Zusammenhang zwischen den Urteilen und den laufenden Arbeiten zur künftigen Umstrukturierung von SAS."

Scandinavian durchläuft schon länger einen kostspieligen Restrukturierungsprozess und gilt schon lange als Übernahmekandidatin. Dänemark und Schweden sind mit insgesamt etwa 40 Prozent an der Firma beteiligt.