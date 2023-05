Die EU-Kommission durfte nach Ansicht des EU-Gerichts die milliardenschweren Hilfen der Bundesregierung für die Lufthansa in der Pandemie nicht genehmigen. Das entschieden die Richter am Mittwoch.

yduuuceulyxrtsom ntvxu dmw rljk, soyksdrzet txuzhiryvl hrwyz, vkk adqi.

keerhbdy ojkgu upl fivdp nhvkjgaspj igdgn, txd jdrc ungeld iohrjm yfsgka hweezvjm vk

mylmw nlxfr nwjjq nbu yuih, hwljbwj blmc nqfmju Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Das Gericht der EU hat am Mittwoch entschieden, dass die EU-Kommission das milliardenschwere Hilfspaket der Bundesregierung für die Lufthansa in der Corona-Pandemie nicht hätte genehmigen dürfen.

Die Entscheidung betrifft einen Teil (sechs Milliarden Euro) des staatlichen Hilfspakets für die Fluggesellschaft in Gesamthöhe von neun Milliarden Euro.

Die Kommission hatte dafür im Rahmen der Sonderregelung wegen der Pandemie ohne ein formelles Prüfverfahren grünes Licht gegeben. Die Konkurrenzairlines Ryanair und Condor klagten gegen diesen Beschluss.

Das EU-Gericht entschied nun, dass die Kommission auch in den Pandemieaonderregelungen "vorgesehene Voraussetzungen und Anforderungen missachtet hat". Zugleich bestehe die Möglichkeit, dass die staatlichen Hilfen aufgrund der direkten Konkurrenzstellung "die Wettbewerbsstellung der Klägerinnen auf dem Markt für Passagierluftverkehr spürbar" beeinträchtigt habe.

Die EU-Kommission hatte die Hilfen im Juni 2020 genehmigt, unter der Bedingung, dass die Airline sich verpflichtet, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Lufthansa musste sich im Gegenzug dazu verpflichten, Wettbewerbsverzerrungen vermeiden, also etwa Start- und Landerechte in Frankfurt und München an die Konkurrenz abgeben.

"Das Gericht erklärt diese Entscheidung der Kommission für nichtig, die Rekapitalisierung der Lufthansa durch Deutschland in Höhe von sechs Milliarden Euro im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zu genehmigen", so das Gericht in Luxemburg in einer Erklärung.

Es verwies auf Fehler, die die EU-Exekutive in ihrer Entscheidung gemacht hatte. So habe sie zum Beispiel angenommen, dass die Lufthansa nicht in der Lage sei, sich in Höhe ihres gesamten Bedarfs Finanzmittel auf den Märkten zu beschaffen. Zudem habe sie keinen Mechanismus verlangt, mit dem ein Anreiz für die Lufthansa geschaffen werde, die Kapitalbeteiligung Deutschlands so bald wie möglich zurückzukaufen.

Auch sei eine "beträchtliche Marktmacht" der Lufthansa an bestimmten Flughäfen verneint worden. Das Gericht rügte auch, dass die Kommission bestimmte Verpflichtungen akzeptiert habe, die nicht gewährleisteten, dass ein "wirksamer Wettbewerb" gewahrt werde. Die verbundenen Fälle sind Ryanair gegen Kommission (Lufthansa; Covid-19) und Condor Flugdienst gegen Kommission (Lufthansa; Covid-19).

Praktische Folgen unklar

Die praktischen Folgen des Urteils sind unklar, da die Lufthansa die Staatshilfen bereits zurückgezahlt hat. Gegen das Urteil können zudem noch Rechtsmittel eingelegt werden. Die EU-Kommission legte sich darauf aber nicht fest. Die Behörde erklärte, das Urteil müsse zunächst untersucht werden, ehe über nächste Schritte entschieden werde. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, da das Urteil gegen die EU-Kommission ergangen sei, könne es nicht Stellung nehmen. Das Ministerium ist für Beihilfefälle zuständig und war an den Verhandlungen mit der EU damals beteiligt.

Lufthansa wies in einer ersten Reaktion darauf hin, dass die Hilfen bereits zurückgezahlt und die Stabilisierung vollständig beendet sei. Man werde das Urteil analysieren und dann über das weitere Vorgehen entscheiden.

Ryanair nannte das Urteil einen "Triumph für fairen Wettbewerb und die Verbraucher in der gesamten EU". Die Kommission dürfe als Wettbewerbshüterin keine diskriminierenden Staatshilfen unter politischem Druck nationaler Regierungen genehmigen. Auch der Ferienflieger Condor begrüßte das Urteil. "Damit teilt das Gericht unsere Rechtsaufassung", erklärte die Airline. Condor war selbst mit einer halben Milliarde Euro vom Staat während der Pandemie gestützt worden. Auch gegen diese Beihilfe hatte Ryanair erfolgreich geklagt, weil die Kommission ihre Genehmigung unzureichend begründet hatte. Die Behörde konnte das mit einer nachgebesserten Entscheidung im Juli 2021 aus der Welt schaffen.

Umfangreiche Hilfen für Lufthansa

Die Reisebeschränkungen in der Pandemie hatten die Geschäfte der Lufthansa nahezu zum Erliegen gebracht. In dem Konzern mit rund 138.000 Beschäftigten standen zehntausende Arbeitsplätze auf der Kippe. Deswegen unterstützte die Bundesregierung im Frühjahr 2020 die größte deutsche Fluggesellschaft mit einem milliardenschweren Hilfspaket. Die Lufthansa musste sich im Gegenzug dazu verpflichten, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, also etwa Start- und Landerechte in Frankfurt und München an die Konkurrenz abgeben.

Der Rettungsplan sah vor, dass der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds im Zuge einer Kapitalerhöhung Aktien zeichnet, um eine Beteiligung von 20 Prozent am Grundkapital der Fluggesellschaft aufzubauen. Zudem waren stille Einlagen bis zu 5,7 Milliarden Euro sowie ein Kredit von bis zu drei Milliarden Euro vorgesehen. Letzterer unterlag allerdings nicht den Auflagen und war grundsätzlich bereits zuvor genehmigt worden.