Gerd Stöwer verlängert als Flughafenchef in Erfurt

Interimsgeschäftsführer Gerd Stöwer macht regulär am Flughafen Erfurt weiter. Ein entsprechender Vertrag ist jetzt unterzeichnet. Stöwer will den Flughafen gestärkt aus Corona herausführen.

Gerd Stöwer bleibt mindestens bis Ende 2023 Geschäftsführer am Flughafen Erfurt-Weimar. Das teilte der Flughafen jetzt mit. Bei seiner Berufung zum Oktober vergangenen Jahres hatte es geheißen, Stöwer würde das Amt als Flughafenchef vorerst interimsmäßig ausüben und lediglich den Zeitraum bis zur Neubestellung eines Geschäftsführers überbrücken.

Jetzt hat die Flughafen-Gesellschafterversammlung Stöwer aber bis 2023 im Amt bestätigt, und zwar nach einer "einstimmigen Empfehlung des Aufsichtsrates", wie der Flughafen mitteilt. Darüber hinaus vereinbarten beide Parteien mögliche Verlängerungsoptionen für den anschließenden Zeitraum.

Der Flughafen Erfurt hatte Ende Juni den Passagierverkehr in Urlaubsregionen rund um das Mittelmeer nach monatelanger Pause während der Corona-Pandemie wieder aufgenommen. Stöwer hatte die Erwartung geäußert, dass neben dem Frachtverkehr, der auch in der Pandemie lief, der Charterverkehr wieder deutlich zunimmt. "Je nachdem wie der Sommer läuft, rechnen wir mit 80.000 bis 120.000 Passagieren, die in diesem Jahr in Erfurt noch abgefertigt werden könnten", sagte Stöwer.

Stöwer will den Flughafen Erfurt nun weiterentwickeln und gestärkt aus der Krise herausführen. Der Flughafen Erfurt-Weimar ist einer von 16 als international deklarierten Verkehrsflughäfen Deutschlands. Mit seiner 2600-Meter-Landebahn, einem 24-Stundenbetrieb und modernster technischer Ausstattung verfügt er über alle wichtigen Voraussetzungen.

Dennoch hatte der Airport in den vergangenen Jahren stark unter dem Verlust von Großkunden wie den insolventen Fluggesellschaften Germania und zuvor Air Berlin gelitten. Vor Corona zählte der Flughafen nach Angaben der Betreibergesellschaft etwa 156.000 Passagiere, 2018 waren es rund 262.500 gewesen. Im Jahr 2006 war der Maximalwert bei den Passagierzahlen erreicht worden: 485.000 Passagiere waren damals von oder ab Erfurt geflogen.

Selbst sehr kleine Flughäfen wie jener in der Thüringer Landeshauptstadt seien Infrastrukturprojekte, bei denen es nicht alleine um das betriebswirtschaftliche Ergebnis gehe, sagte Stöwer Ende vergangenen Jahres im Interview mit airliners.de. Es sei falsch, dass bei einer Autobahn oder einem Autobahntunnel nicht über die Betriebskosten gesprochen werde, bei kleinen Flughäfen aber seit Jahren und dauerhaft.

Frachtumschlag- und Flugzeug-Abstellplatz während Corona

Nach eigenen Angaben hatte die Flughafengesellschaft im vergangenen Jahr einen regulären Zuschuss aus dem Landeshaushalt in Höhe von 2,6 Millionen Euro, plus weitere 0,9 Millionen Euro als Corona-Hilfe. Während Corona diente der Flughafen unter anderem Airbus als Abstellplatz für nicht abgenommene Flugzeuge. Auch zahlreiche Frachtflüge aus Fernost wurden in Erfurt abgefertigt, die medizinische Hilfsgüter geladen hatten.

Stöwer ist seit mehr als 30 Jahren in der Luftfahrtbranche tätig, zuletzt als selbstständiger Unternehmensberater. Seine Karriere begann der Luft- und Raumfahrtingenieur bei der Lufthansa. Später leitete er die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden. Zwischen 1996 und 2016 war Stöwer CEO am Flughafen Münster/Osnabrück.