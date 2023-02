Passagiere von Chair können ab sofort den Gepäcklieferdienst des Start-ups Flying Bag nutzen, wie die Airline auf Facebook mitteilt. Dabei wird das Gepäck an einem beliebigen Ort in der Schweiz abgeholt, in Zürich eingecheckt und am Zielflughafen vom Kunden wieder entgegengenommen. Der Service ist auch für die Heimreise verfügbar.