Kurzmeldung Neue Gepäckhalle am Flughafen Memmingen

Am Flughafen Memmingen wird am kommenden Dienstag eine neue Gepäckhalle eingeweiht. Coronabedingt musste die Inbetriebnahme um ein halbes Jahr verschoben werden, berichtet die "Allgäuer Zeitung". In dem Erweiterungsbau befindet sich nun außerdem ein vergrößerter Ankunftsbereichs sowie die Passkontrolle.