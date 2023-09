Gepäckabfertiger am Flughafen Heathrow drohen mit Streiks im Oktober

Im Oktober könnten bis zu 170 Mitarbeiter der Gepäckabfertigung am Flughafen Heathrow in London in einen Arbeitsstreik treten. Die Gewerkschaft Unite hat vor zwei Streikwellen an 13 Tagen im Oktober gewarnt. Diese fallen mit dem Beginn der Herbstferien vieler Schulen zusammen, berichtet "Travel Weekly".

Die Streiks sind für folgende Zeiträume geplant: vom 6. Oktober, 17:30 Uhr, bis zum 9. Oktober, 6:00 Uhr, und dann vom 20. Oktober, 5:30 Uhr, bis zum 30. Oktober, 6:00 Uhr.

Die Drohung mit Streiks erfolgt nach der Ablehnung von zwei Lohnangeboten, die unterhalb der Inflationsrate liegen. Der Arbeitgeber Vanderlande Industries hat Lohnangebote von fünf beziehungsweise zweieinhalb Prozent abgelehnt.

Unite-Generalsekretärin Sharon Graham äußerte sich besorgt über die mangelnde Anerkennung der wichtigen Arbeit der Vanderlande-Mitarbeiter am Flughafen Heathrow. Sie bezeichnete das Lohnangebot des Unternehmens als "miserabel" und betonte, dass die Mitglieder der Gewerkschaft die volle Unterstützung erhalten werden, wenn sie in den Streik treten, um für eine faire Lohnerhöhung zu kämpfen.