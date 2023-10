Generalstreik in Italien am Freitag – Auch Flugverkehr betroffen

Am Freitag ist ein Generalstreik in Italien geplant. Reisende müssen dabei mit Ausfällen und Verspätungen bei Flügen, Bahnreisen und Fähren rechnen. Auch der öffentliche Nahverkehr soll ganztägig bestreikt werden.

Passagiere stehen an den Check-in-Schaltern des internationalen Flughafens Roms.

Am Freitag, den 20. Oktober, findet in Italien ein ganztägiger Generalstreik statt, zu dem die Gewerkschaften aufgerufen haben. Diese Maßnahme wird voraussichtlich auch den Tourismus in Italien zum Erliegen bringen. Das berichtet "FVW".

Reisen können entsprechend möglicherweise nicht wie geplant stattfinden. Sowohl Fluggesellschaften als auch Bahnunternehmen, Busse und Fähren könnten von vollständigen Ausfällen oder erheblichen Verspätungen betroffen sein.

Laut dem Mobilitätsverband ADAC sind bereits am Donnerstagabend Einschränkungen zu erwarten. Die italienischen Flughäfen sollen am Freitag von 0 bis 24 Uhr vollständig bestreikt werden. Bei den Bahnen soll es von Donnerstag, 19. Oktober bis Freitag, 20. Oktober, zu streikbedingten Ausfällen oder Verspätungen kommen.

Auch Gewerkschaften aus der Luftfahrtbranche beteiligt

Am 20. Oktober wird zudem der öffentliche Personennahverkehr dann ganztägig stillstehen, wozu unter anderem auch der Fährverkehr zählt. Ebenso sollen die Mautstationen an den Autobahnen vom 19. Oktober bis 20. Oktober nicht besetzt sein.

Mehrere Gewerkschaften, unter anderem aus der Bahn- und Luftfahrtbranche, haben zu den landesweiten Streiks im öffentlichen und privaten Sektor aufgerufen. Es wird erwartet, dass Notfahrpläne zur Anwendung kommen. Allerdings ist unklar, inwieweit diese tatsächlich umgesetzt werden können.