Gemeinsame Kontrollen: "Roadpol"-Kontrollwache am Flughafen Frankfurt

In einer gemeinsamen Aktion kontrollierten die Landespolizei Hessen, die Stadt Frankfurt am Main, das Hauptzollamt Frankfurt sowie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) am Flughafen Frankfurt. Mit der "Roadpol"-Kontrollwache sollten verschiedenste Verstöße aufgedeckt werden.