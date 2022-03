Mehr Geld und kürzere Arbeitszeit bei Wisag in Frankfurt

Verdi und Wisag haben sich am Flughafen Frankfurt auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Beschäftigte bekommen mehr Geld für weniger Artbeit - der Dienstleister mehr Flexibilität in Krisen.

Unmittelbar vor der ersten großen Flugreisewelle am Flughafen Frankfurt zu Ostern hat Wisag einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi abgeschlossen.

Für die rund 550 Beschäftigten zweier Tochterfirmen am Flughafen wird die Regel-Arbeitszeit schrittweise und bei vollem Lohnausgleich auf 37,5 Stunden pro Woche gesenkt, wie beide Seiten am Mittwoch in Frankfurt berichteten.

Die Gehälter sollen laut dem neuen Haustarif bis Ende 2024 über Sockelbeträge jährlich zwischen sechs und sieben Prozent steigen. Gleichzeitig wurden neue Flexibilitätsprämien und eine Öffnungsklausel bei Notlagen vereinbart.

Der Haustarifvertrag der Gesellschaften "WISAG Ground Services" und "WISAG Passage Services" am Frankfurter Flughafen war im Dezember 2019 ausgelaufen.Die Beschäftigten hatten mehrfach mit Warnstreiks den Betrieb des Dienstleisters lahmgelegt.

Die beiden Wisag-Gesellschaften erbringen Dienstleistungen von der Passagierabfertigung im Terminal wie Check-in und Boarding bis hin zu sämtlichen Prozessen auf dem Vorfeld, die zwischen Landung und Start liegen, beispielsweise Einweisung, Annahme und Push-Back der Flugzeuge, Be- und Entladung sowie Koordination der Prozesse am Boden.