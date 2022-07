Gegner des Leipzig/Halle-Ausbaus wollen auch bei DHL protestieren

Gegner des geplanten Ausbaus des Flughafens Leipzig/Halle wollen am Freitag auch am DHL-Hub am Airport protestieren. 300 Menschen sind für die Demo angemeldet. Die Mitteldeutsche Flughafen AG will 500 Millionen Euro in den Ausbau stecken.