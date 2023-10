Gefälschte Zertifikate: Zahl betroffener Triebwerke nimmt weiter zu

Triebwerkshersteller CFM International gab bekannt, dass die Zahl der Triebwerke, bei denen der Verdacht besteht, dass sie falsch dokumentierte Teile eines britischen Herstellers enthalten, auf 126 gestiegen ist. Darunter 16 in seinen eigenen Werkstätten, nachdem das Unternehmen diese versehentlich indirekt gekauft hatte.

CFM, im Besitz von GE Aerospace und dem französischen Unternehmen Safran, veröffentlichte den Statusbericht, nachdem es die Dokumente von AOG Technics auf Anordnung eines britischen Richters erhalten hatte. Der Hersteller erklärte, dass es bisher keine Berichte über betriebliche Auswirkungen gegeben habe.

Safran gab auch neue Details zu den betroffenen Teilen bekannt, darunter einige Niederdruckturbinenschaufeln. Die Franzosen erklärten jedoch, dass es sich bei den meisten Teilen um weniger kritische Routinekomponenten wie Schrauben und Muttern handele.

"CFM prüft die von AOG Technics eingereichten Dokumente als Teil unserer Bemühungen, das volle Ausmaß des Verkaufs von Teilen mit gefälschten Dokumenten zu ermitteln", sagte CFM. "Wir arbeiten mit den Betreibern zusammen, um sicherzustellen, dass sie die nicht zugelassenen Teile gemäß den Empfehlungen der Aufsichtsbehörden unverzüglich aus ihren Triebwerken entfernen."

Bei einer Gerichtsanhörung im vergangenen Monat erklärten die Anwälte von AOG und des Geschäftsführers Jose Zamora Yrala, dass man bei der Untersuchung "voll kooperiere", ohne sich zu den Behauptungen von CFM zu äußern.

Integrität des stark regulierten Luftfahrtsystems gefährdet

CFM hat erklärt, dass Tausende von Teilen von der in London ansässigen AOG mit gefälschten Papieren verkauft wurden. Dadurch sei die Integrität des stark regulierten Luftfahrtsystems gefährdet, ohne dass es bisher zu Sicherheitsvorfällen gekommen sei.

Die Zahl der betroffenen Triebwerke ist von 96 zum Zeitpunkt der Anhörung im vergangenen Monat gestiegen. Macht aber immer noch weniger als ein Prozent der weltweit 22.600 CFM56-Triebwerke aus.

Ohne genaue Dokumentation können die Fluggesellschaften nicht feststellen, welche Teile flugtauglich sind. Verdächtige oder nicht zugelassene Teile müssen aussortiert werden.

CFM56-Triebwerke werden über Netzwerke von Drittanbietern oder in von CFM selbst betriebenen Wartungs-, Reparatur- und Überholungseinrichtungen (MRO) repariert. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben vier Fälle festgestellt, in denen AOG-Teile in seine eigenen Einrichtungen gelangt sind, von denen 16 Triebwerke betroffen waren.

"Ein Fall betraf CFM Materials. Bei den anderen drei Fällen handelte es sich um indirekte Käufe von Zulieferern, die Material mit gefälschten AOG-Formularen gekauft und unwissentlich an CFM verkauft haben", hieß es in einer Erklärung. Das CFM56 ist das meistverkaufte Triebwerk der Geschichte.

CFM: "Nicht-Serienteile" betroffen

Nach Angaben von CFM handelt es sich bei den meisten betroffenen Teilen um "Nicht-Serienteile wie Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Dämpfer, Dichtungen und Buchsen".

Das Unternehmen bestätigte, dass unter den verdächtigen Teilen keine "lebensdauerbegrenzten Teile" gefunden wurden. Dabei handelt es sich in der Regel um die kritischsten rotierenden Teile des Triebwerks, die nach einer bestimmten Anzahl von Flügen ausgetauscht werden müssen – unabhängig davon, ob sie verschlissen sind oder nicht.

Kürzlich veröffentlichte Gerichtsakten zeigen jedoch, dass der Verkauf von Teilen in mindestens drei Fällen Niederdruckturbinenschaufeln, ein rotierendes Teil innerhalb des komplexen Triebwerkskerns, und einige Hochdruckverdichterschaufeln, ein statisches Teil, betraf.

Die Feststellungen betreffen Tausende von Teilen für das CFM56-Triebwerk und Hunderte von Teilen für die CF6-Triebwerke von GE, die hauptsächlich in kommerziellen Frachtflugzeugen eingesetzt werden.

Ein Dokument, das CFM und seine Aktionäre letzten Monat einem britischen Gericht vorgelegt haben, listet Beispiele für verdächtige Verkäufe auf, die bis April 2018 zurückreichen.

Aus den Unterlagen geht hervor, dass mindestens ein großer Flugzeughersteller und ein weiterer, nicht genannter Triebwerkslieferant eigene Bulletins an die Fluggesellschaften herausgegeben haben, in denen sie auf den AOG-Fall aufmerksam gemacht wurden.

CFM erklärte, dass sein neueres LEAP-Triebwerk, das in der Boeing 737 Max und in einigen Airbus A320-Neo-Flugzeugen eingesetzt wird, nicht betroffen sei.