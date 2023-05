Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Praktische Gedanken

Dass der Flughafen Düsseldorf seinen Planfeststellungsantrag aus dem Jahr 2015 in wesentlichen Punkten überarbeiten will, ist sinnvoll. Immerhin gibt es das Air-Berlin-Drehkreuz schon lange nicht mehr und die damaligen Ambitionen erscheinen spätestens nach Corona eine Nummer zu groß.

Zu groß ist da die Gefahr, dass das NRW-Verkehrsministerium, dass seit dieser Legislatur übrigens mit dem Umweltministerium zusammengeführt wurde, die Auflagen für alle Player am Platz im Gegenzug extrem verschärfen würde. Dann hätte niemand etwas gewonnen.

Dabei geht es im Detail auch gar nicht darum, dem DUS-Wachstum gänzlich den Rücken zu kehren. Die neuen Ideen sehen im Detail sogar weitere Möglichkeiten vor, was die Flugbewegungen für die Großluftfahrt angeht – auf Kosten der Allgemeinen Luftfahrt. Aber die wird ja demnächst ohnehin verboten, zumindest wenn es nach den Linken geht…

Da die Landesregierung von NRW aber nicht aus den Linken besteht, sondern aus CDU und Grünen, bleibt für die Allgemeine Luftfahrt ja noch Mönchengladbach. Der Flugplatz dort gehört auch zur Düsseldorfer Flughafengesellschaft. Wie praktisch.

Ist weniger mehr?

Erst Saudi-Arabien, dann Indien, jetzt die Türkei: Überall auf der Route zwischen Europa und Asien kaufen die großen Player Hunderte neuer Flugzeuge.

Was das für die Airlines in Deutschland und Europa bedeutet, ist noch nicht absehbar. Gute Nachrichten sehen aber gewiss anders aus. Doch auch "traditionelle" Golf-Carrier wie Emirates sind von den ambitionierten Wettbewerbern betroffen.

Was es bedeutet, von der großen Entwicklung abgehängt zu werden, zeigt sich gerade in Deutschland. Doch das liegt nicht nur an vergleichsweise ungünstigen politischen Rahmenbedingungen, sondern auch an vergleichsweise wenig Wettbewerb.

Kranich oder gar nicht

Es ist vor allem eine Niederlage für die EU-Kommission: Die Genehmigung der Corona-Staatshilfen zur Rettung der Lufthansa war laut Gericht der EU rechtswidrig. Aber auch für Deutschland ist der Fall peinlich.

Und Lufthansa? Die lacht sich ins Fäustchen. Denn erstens ging es in dem Verfahren nicht direkt gegen die Lufthansa, zweitens wurde das Geld inzwischen zurückgezahlt und drittens geht das Verfahren wohl sowieso noch in die Revision.

Bis dahin bleibt alles beim Alten. Nach Corona ist die Lufthansa mächtiger denn je. Vor allem innerdeutsch heißt es immer öfter "Kranich oder gar nicht".