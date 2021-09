Wizz Air will Easyjet, Ryanair will keine 737 Max 10 und niemand will mehr geschäftlich reisen. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Wizz-Air-Piloten bei einem PR-Termin in Kiew.

Na, das wäre ja was gewesen: Wizz Air übernimmt Easyjet. Versucht haben sie es angeblich. Geklappt hat es nicht - noch nicht?

Erinnern wir uns. Easyjet hatte sich während Corona mit ihrem wichtigsten Großaktionär, der Gründerfamilie um Stelios Haji-Ioannou, über die Strategie verkracht hat. Wizz Air dagegen steht unter der Gelddusche des Investment-Riesen Indigo Partners und expandierte zuletzt bis nach Abu Dhabi. Weitere Expansion: Erwünscht.

In der Regel bleibt, was einmal geregelt ist.

Vor 20 Jahren veränderten die "9/11"-Terroranschläge die Welt und auch den Luftverkehr nachhaltig. Zahlreiche Icao-Regulierungen, EU-Durchführungsverordnungen und Luftsicherheitsgesetzestexte später spüren wir heute noch immer die direkten Folgen.

Denn was sich seit 2001 in Sachen Luftsicherheit geändert hat, blieb im Großen und Ganzen bestehen. Es wurde einfach nur immer mehr. Der zusätzliche Sicherheitsgewinn: zum Teil fraglich. Jetzt muss die Branche aufpassen, dass nach Corona nicht noch mehr hängen bleibt. Nicht, dass wir in 20 Jahren immer noch mit Masken fliegen.

Bang, Boom, Bäh!

Während sich der neue Lufthansa-Ferienflieger Eurowings Discover auf mehr Aufgaben vorbereitet und der Frachtflughafen Leipzig/Halle schon wieder mehr Verkehr hat als vor Corona, erwartet der VDR ein Drittel weniger Geschäftsreisen.

Touristik: Bang! Fracht: Boom! Geschäftsreisen: Bäh! So simpel lässt sich die Situation im Luftverkehr aktuell beschreiben.

Glaskugel Beim Thema Sustainable Aviation Fuel ist eigentlich nur eines sicher: Es wird teuer. Egal ob in der weiten Ferne mit Wasserstoff oder in näherer Zukunft mit synthetischem Kraftstoff. Billig und verfügbar ist nämlich nur, was nicht gleichzeitig auch nachhaltig, wenn nicht sogar CO2-kontraproduktiv ist. Die Fragen rund um nachhaltiges Kerosin haben wir diese Woche für Sie zusammengefasst. Mein persönlicher Blick in die Glaskugel: Alle Verkehrsträger wollen grüne Treibstoffe. Und grünen Strom brauchen noch viele andere Sektoren auf ihrem Weg in Richtung Klimaneutralität. Und wenn niemand mehr fossilen Diesel kauft, kann man davon ausgehen, dass auch fossiles Kerosin nicht mehr in Mengen hergestellt wird. Die Erkenntnis daraus: Egal wie, es wird teuer.

Ehekrach-PR

Normalerweise versenden Fluggesellschaften Pressemitteilungen zu Flugzeugbestellungen, um Abschlüsse zu verkünden. Darin lobpreist man sich selbst und natürlich auch die Produkte, die man gerade bestellt hat. Ach, und der Hersteller erst. Sowas von super! Rosarote Brillen, zwei frisch verliebte Turteltäubchen, hier ein Beispiel.

Dagegen hat Ryanair jetzt gezeigt, wie ein handfester Ehekrach aussieht.

Man kann nämlich auch - und das war neu für mich - Pressemitteilungen zu gescheiterten Flugzeugbestellungen verschicken. Darin lobpreist man sich zwar noch immer selbst, formuliert aber seine große Enttäuschung. Dann wird dem Partner verschwendete Lebenszeit vorgeworfen und mit Liebesentzug gedroht. Lesen Sie selbst.