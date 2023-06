Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Wachsen, wachsen, wachsen! So lautet das Credo von Ryanair und Wizz Air. Die beiden Billigflieger haben es sogar geschafft, größer aus Corona herauszukommen, als sie hineingeflogen sind.

Und so soll es weitergehen: Ryanair zum Beispiel will in den nächsten drei Jahren um "eine Easyjet" wachsen, zeigt uns Rob Walker in einer interessanten Analyse. Prozentual betrachtet hat Wizz Air sogar noch Größeres vor.

Und Easyjet? Hier sind keine großen Expansionspläne bekannt. Je nach Sichtweise macht das die orange Airline zum Übernahmekandidaten - oder zum Beweis, dass Wachstum allein nicht immer alles ist.

Wie weiter?!

Dabei hat die Paris Air Show eines gezeigt: Luftfahrt wird auch nach Corona weiter boomen. Hunderte Bestellungen für neue Flugzeuge lassen da schon die Frage aufkommen, wie das alles klimaverträglich funktionieren soll.

Die Frage werfen jetzt auch europäische Verbraucherschützer in den Ring und mahnen massenweise Airlines wegen ihrer Umweltversprechen in der Werbung ab.

Doch auch in Sachen Nachhaltigkeit zeigt Paris, wo es langgehen wird: Die ersten Elektroflugzeuge werden zwar noch winzig sein, danach kommen aber schon größere Exemplare und dann geht es zukünftig noch größer weiter.