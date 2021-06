Die Tage sind lang und am Horizon machen manche eine neue Corona-Welle aus. Da rücken Klimaziele schnell in Vergessenheit, es sei denn, Milliarden-Förderungen winken. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Rund um die tagtäglichen Nachrichten macht sich airliners.de-Herausgeber David Haße Gedanken über das weniger Offensichtliche. Mit seinen "Gedankenflügen" lässt er die Abonnenten in seinen "Abend-Briefing"-Newslettern daran teilhaben. Immer sonntags als Wochenzusammenfassung für alle.

Der vergangene Montag war der längste Tag im Jahr, jetzt feiern wir Mittsommer. Da haben wir genug Zeit, uns zusammen mit unserem Kolumnisten Andrew Charlton tiefere Gedanken über den Luftverkehr zu machen. Sollte unsere Branche wie eine Wertschöpfungskette mit dem Ziel profitabler Fluggesellschaften organisiert sein - oder doch vielleicht besser wie ein Ökosystem, in dem jeder von jedem abhängig ist - zum Wohle aller?

Mehr Geld!

Dabei sitzen alle im selben Boot. Die aktuellen Klimaziele der Branche sind nämlich kaum zu erreichen, selbst wenn Flugzeuge ab der nächsten Dekade mit 80 Prozent nachhaltigem Kerosin fliegen, mahnten DLR-Forscher Ende Mai. Jetzt legt eine weitere DLR-Studie noch eine Schippe obendrauf: Sogar bei 100 Prozent SAF müsse sich die Branche fragen lassen, was denn mit den Nicht-CO2-Effekten sei.

Die Aussage der Forscher ist klar: "Liebe Politik, wir brauchen mehr Geld!" Ähnliches haben wir neulich schon von Airbus gehört, als es um das Thema Wasserstoff-Nachfolger für die A320-Familie ging. Warum auch nicht? Die Bahn macht es vor: Wer sich den Klimaschutz auf die Fahnen schreibt, der wird mit Umwelt-Förderungen überhäuft.

Selbst im CDU-Wahlprogramm steht es nun geschrieben: Mehr forschen und dann geht das mit der Klimawende von ganz alleine. Wirklich? Hier ein Zwischenruf vom Rande: Bitte vor lauter Fördern das Fordern nicht vergessen.

Zu viel oder zu wenig?

Nur was passiert eigentlich, wenn die Union mit den Grünen in Koalitionsverhandlungen tritt und dann Kompromisse in Sachen Klimaschutz und Luftverkehr gefunden werden müssen? Die Lufthansa jedenfalls rüstet sich bereits verbal und fordert proaktiv neue Ausnahmeregelungen für Zubringerflüge. Unseren heutigen Hintergrund dazu lesen Sie hier.

Derweil startet Lufthansa auch eine Einstellungsoffensive für Flugbegleiter beim Billigflieger Eurowings. Zuvor entlassene Konzern-Beschäftigte sollen dabei bevorzugt werden. Wie nett! Vielleicht bewirbt sich sogar der ein oder andere von der Lufthansa. Immerhin werden den Langstrecken-Crews dort demnächst die speziellen Schlafplätze wegrationalisiert.

Keine guten Aussichten

Oder kommt vorher die nächste Corona-Welle? Die hohen Impfquoten hierzulande vernebeln den Blick auf die Probleme anderorts. Während Touristen in Europa durchaus auf einen mehr oder weniger unbeschwerten Sommerurlaub hoffen können, werden viele Langstrecken nämlich zweifelsohne noch länger am Boden bleiben müssen.

Trotz Impffortschritten bleiben etwa die USA weiterhin mehr oder weniger geschlossen. Vor allem in Richtung Asien gibt es weiter kaum Grund zu Optimismus. Schlimmer noch, zeigt unser aktueller Blick auf die wichtigsten Luftverkehrsmärkte: Viele asiatische Länder haben Impfquoten um die zehn Prozent. Keine guten Aussichten für den Luftverkehr.

Über den Autor David Haße, airliners.de-Herausgeber © airliners.de / Daniel Kause David Haße ist Herausgeber und Chefredakteur von airliners.de. Der studierte Kommunikationsfachmann beschäftigt sich seit 1999 journalistisch mit den Themen der Luftverkehrswirtschaft und Luftverkehrspolitik. Kontakt: david.hasse@airliners.de