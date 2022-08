Wenn die Air-Berlin-Currywurst wieder zurückkommt, dann will airliners.de-Herausgeber David Haße auch die Schokoherzen wiederhaben. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Currywurst mit Pommes frites an Bord von Eurowings.

Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Wahrscheinlich sollte ich diese Woche einen tiefgreifenden Kommentar über die niedersächsische Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Vorkassepraxis bei Flugreisen verfassen.

Ich könnte meine Gedanken dabei über die Landeshauptstadt Hannover und Tuifly schweifen lassen.

Oder ich sollte mir ernsthafte Gedanken über Privatjetverbotsfantasien in Frankreich machen und an dieser Stelle teilen, warum mir derartige Symbolpolitik auch in Zeiten radikaler Gelbwesten-Demos nicht als beste Option erscheint.

Aber stattdessen schreibe ich diese Woche über die Air-Berlin-Currywürste, die es jetzt bei Eurowings gibt.

Wann, frage ich mich... wann kommen endlich auch die Air-Berlin-Schokoherzen zurück?

Auf geht's Eurowings, Condor, Easyjet: Die Herzen müssen ja nicht rot sein, das waren sie in einer Zeit vor Air Berlin schließlich auch nicht immer!