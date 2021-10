Unsere täglichen "Gedankenflüge" bekommen airliners+ Abonnenten montags bis freitags im "Abend-Briefing" per Newsletter. Sie sind noch kein Abonnent? Helfen Sie uns, mit airliners.de das zu erreichen, was wir vorhaben: Qualitativ hochwertigen Luftfahrtjournalismus im Internet. Werden Sie airliners+ Abonnent. Jetzt die ersten 30 Tage kostenlos testen.

Was wird eisiger: Der Winter oder der Sommer?

Unsere Branche war eine der Ersten, die unter Corona gelitten hat - und sie wird eine der Letzten sein, die leidet. Nach einem kurzen "Sommer der Reisefreiheit" kommt jetzt der "Winter der Wahrheit". Was dabei in Deutschland vor allem wehtut, ist der Wegfall der Corona-Kurzarbeit. Darauf haben jetzt erneut die Flughäfen hingewiesen.

Zehn Prozent der Beschäftigten sind schon weg, noch mehr müssten gehen, falls es beim Kurzarbeit-Aus bleibt. Und dann kommt der nächste Sommer... aller Voraussicht mit einem lauten "Boom". Ohne Personal wird das dann die wahrhaftige Herausforderung. Was allein etwas zu wenig Personal bei etwas mehr Corona-Aufkommen ausgemacht hat, haben wir ja gesehen.

Geld und Fische

"How much is the fish" fragte sich Scooter vor über 20 Jahren. Heute fragt sich die Luftverkehrswirtschaft, wie teuer die EU-Black-Box "Fit for 55" wohl über die kommenden paar Jahrzehnte für die Branche werden könnte. Egal, wie man das Klimapaket dreht und wendet: Vor allem die mehr oder weniger beschlossene SAF-Beimischung wird potenziell sehr, sehr teuer.

Der ehemalige Scoot-Chef Lee Lik Hsin ist derweil bei Singapore Airlines zum zweiten Mann aufgestiegen und erläuterte uns diese Woche in einem Interview, wie der staatliche Langstrecken-Carrier die Corona-Probleme meistert. Neben (viel) Staatshilfe geht es dabei auch um den Airbus A380. Und wenn Sie denken, der Scooter-Scoot-Übergang war schon perfekt, dann staunen Sie jetzt: Der Fisch kostete genau 3 Mark 80!

Ampel, #Jamaika

Die Wahl ist durch und die Branche hat nun zumindest ein paar Gewissheiten. Es wird keine grüne Kanzlerin geben und auch Rot-Rot-Grün ist vom Tisch. Jetzt geht es in den Gesprächen zwischen Grünen und FDP um die Wurst, unter anderem um den/die Verkehrsminister/in, bevor es dann ums Große und Ganze geht. #Ampel, #Jamaika

Dabei sind etliche Luftverkehrsthemen ohnehin in der EU aufgehängt ("Fit for 55"), was einen gewaltigen Hebel in Sachen Rahmenbedingungen ausmacht. Oder aber andererseits in kommunaler Hand (Flughäfen). Spätestens da zeigt sich interessanterweise, dass Realpolitik vielfach alles andere überstrahlt. #Frankfurt, #BER, #Stuttgart.

Revolution!

Wer baut einen klimafreundlichen A320-Nachfolger? In unserer Serie "Disruptoren der Luftfahrt" stellen wir nun den nächsten Kandidaten vor: Wright Electric will mit Easyjet als (Marketing)-Partner schon bald einen adäquaten Elektro-Ersatz schaffen und peilt ähnlich viele Sitzplätze bei rund einem Drittel der Reichweite an. Das reicht angeblich für die meisten klassischen Billigflieger-Destinationen.

Doch Wright konzentriert sich bislang noch komplett auf die Idee für ein modulares Antriebssystem aus vielen kleinen Elektromotoren. Wer das Flugzeug drumrum bauen soll, steht noch in den Sternen. Vielleicht wird es ja sogar Airbus sein. Der Hersteller liebäugelt derzeit erst einmal mit einer nochmals gestreckten A220 als A320-Ersatz, bevor die wirkliche Revolution am Himmel beginnt.