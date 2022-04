Unsere täglichen "Gedankenflüge" bekommen airliners+ Abonnenten montags bis freitags im "Abend-Briefing" per Newsletter. Sie sind noch kein Abonnent? Helfen Sie uns, mit airliners.de das zu erreichen, was wir vorhaben: Qualitativ hochwertigen Luftfahrtjournalismus im Internet. Werden Sie airliners+ Abonnent. Jetzt einen Monat für 1,00€ testen.

Vorfreude ist die beste Freude

Wie realistisch ist es, dass wir alle schon bald in vollelektrisch betriebenen Regionalflugzeugen durch Deutschland fliegen können? Sehr, sagt zumindest Florian Kruse.

Der Bremer bereitet derzeit alles für den Start von Evia Aero vor. Noch dieses Jahr will die Elektro-Airline Flugzeuge bestellen. Wie ein großes Regionetz mit zwei Hubs funktionieren soll, erläutert er im Interview.

Spannend ist vor allem, dass die Elektroflugzeuge der ersten Generation wahrscheinlich schon sehr bald von neuen Batterien profitieren können. Nissan hat gerade den Durchbruch bei Feststoffakkus verkündet. Doppelte Energiedichte, deutlich kürzere Ladezeiten und viel niedrigere Kosten treiben E-Automobilisten Vorfreudentränen in die Augen.

Für einen zukünftigen Einsatz in der Luftfahrt zählen derweil vor allem auch die weiteren Vorteile der neuen Technologie. Feststoffbatterien sind leichter und deutlich kompakter als Lithium-Batterien. Doch das für die Zulassung in der Luft wohl wichtigste Argument fehlt noch: Im Falle eines Falles gibt es in den Keramikkonstruktionen weder eine Explosion noch ein Feuer.

Eine schnöde Erkenntnis

In Talkshows scheint die Sache klar: Fliegen ist viel zu billig und wenn es einfach nur teurer wäre, würden alle mit der Bahn fahren.

Seltsam, dass man gar nicht lange suchen muss, um Beispiele zu finden, die das Gegenteil beweisen. Wir haben uns die innerdeutsche Verbindung zwischen Hamburg und Stuttgart genauer angeschaut. Hier kostete Zugfahren schon vor Corona im Durchschnitt nur die Hälfte eines Flugtickets.

Moment, werden jetzt einige anmerken: Diese Zugfahrt dauert ja auch viel zu lang. Ja, noch. Doch mit dem Deutschlandtakt sollen es nur noch vier Stunden sein. Die magische Zeitgrenze für den Umstieg auf die Bahn!? Eher nicht, glauben Verkehrsexperten, jedenfalls nicht auf dieser Relation.

Gerade hier erwacht eine schnöde Erkenntnis: Bei weitem nicht jeder Geschäftstermin ist in der Innenstadt direkt neben dem Hauptbahnhof (vor allem nicht in Stuttgart) und nicht für jeden Reisenden liegt der Bahnhof näher an der Haustüre als der Flughafen (beispielsweise in Hamburg).

Geknirscht und geruckelt

Ich kann es sehr gut nachvollziehen, Sie wahrscheinlich auch: Die Leute wollen endlich wieder reisen - und am liebsten in ferne Länder. Unsere Branche tut alles, dass das nach Corona jetzt wieder problemlos geht. Zum Ferienauftakt hat es ganz gut geklappt, nun kam mit den Feiertagen die nächste große Herausforderung.

Schon am vergangenen Wochenende gab es den ersten großen Osteransturm an den Flughäfen. Was soll man sagen: Es hat hier und da "geruckelt" und "geknirscht", aber das Chaos ist ausgeblieben. Klasse, das war eine saubere Leistung! Gut gemacht. Und das meine ich ganz ohne Sarkasmus.

Sogar unser Kolumnist Andrew Charlton schließt sich heute dem Lob an, wenn auch nur in Teilen. Denn in Großbritannien hat das mit dem Restart gar nicht geklappt.

Die Grundproblematik, dass es in unserer Branche immer wieder mal "knirscht" und "ruckelt", gibt es freilich auch hierzulande: Immer muss alles billig, billiger, am billigsten sein. Dieses "Race to the Bottom" hilft langfristig nicht. Auch wenn wir es zu Ostern gerade so geschafft haben.