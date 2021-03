Gedankenflüge

Rund um die tagtäglichen Nachrichten macht sich airliners.de-Herausgeber David Haße Gedanken über das weniger Offensichtliche. Mit seinen "Gedankenflügen" lässt er die Abonnenten in seinen "Abend-Briefing"-Newslettern daran teilhaben. Immer sonntags als Wochenzusammenfassung für alle.

Über den Autor David Haße, airliners.de-Herausgeber © airliners.de / Daniel Kause David Haße ist Herausgeber und Chefredakteur von airliners.de. Der studierte Kommunikationsfachmann beschäftigt sich seit 1999 journalistisch mit den Themen der Luftverkehrswirtschaft und Luftverkehrspolitik. Kontakt: david.hasse@airliners.de

Mallorca, wir kommen! Das denken sich gerade Tausende Urlauber, nachdem die Balearen von Deutschland nicht mehr als Corona-Risikogebiet eingestuft werden. Trotzdem appelliert die Bundesregierung, weiterhin auf Urlaubsreisen zu verzichten. Interessant. Erst werden die Inzidienzen festgeschrieben, und wenn sie dann unten sind, gibt es neue Bedenken? Etwas mehr Stringenz in der Kommunikation, bitte.

Vielerorts drängt man jetzt sogar auf eine Sonder-Testpflicht für Balearen-Rückkehrer. Die Menschen, die nun nach Mallorca reisen wollten, müssten wissen, "dass sie sich einem gewissen Risiko aussetzen", heißt es aus der Niedersächsischen Staatskanzlei. Was soll das? Diese Auslegung ist von Grund auf falsch. Andersrum wird ein Schuh draus: Wer nach Mallorca fliegt, ist ein Risiko für die Einheimischen, die aber vielfach vom Tourismus leben und deswegen Deutsche ins Land lassen - trotz der hierzulande über dreimal höheren Inzidienz.

Geplatzte Sorgen-Bubble

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hält derweil am "Astra Zeneca"-Impfstoff fest. Mit 25 Fällen auf rund 20 Millionen Impfungen sei das Risiko der Thrombosen geringer als die Vorteile des Impfstoffs, zumal Covid 19 ja auch Blutgerinnsel auslöse, die Impfung also sogar schlussendlich Thrombosen verhindere. Der Impfstopp der Bundesregierung: Entpuppt sich als fragwürdige Panikmache und Verunsicherung in einer Situation, in der die Impfungen ohnehin nicht so vorankommen wie versprochen.

Schon in den vergangenen Tagen war vor allem in ausländischen Medien zu verfolgen, was Gesundheitsexperten außerhalb der deutschen Sorgen-Bubble von der Entscheidung gehalten haben: Nichts. In anderen Ländern? Nennen wir es mal beim Namen: Schadenfreude. Wenn einer nicht will, bekommen andere mehr.

Für unsere Branche ist diese Entwicklung alles andere als mutmachend. Die Impfbedenken nehmen zu, die Immunität kommt nicht in Schwung und eh das nicht gegeben ist, heben die Flieger nicht wieder ab. Da hilft auch der avisierte Kurswechsel der Regierung in Sachen Quarantänepflicht für Reiserückkehrer nicht. Das System muss international wieder anlaufen.

Die Frage der Fragen

Derweil haben wir Zeit für Gedankenexperimente: Warum konnten so viele Fluggesellschaften schon vor Corona kaum Gewinne einfliegen? Das ist einfach: Weil die Preise im Keller waren. Warum aber waren sie im Keller? Nun ja, weil es ein Überangebot gab. Und jetzt kommt die Frage der Fragen: Wie kann man das nach Corona zu Gunsten aller in der Wertschöpfungskette ändern?

Die Antwort dazu fällt sicher je nach Mindset anders aus. "Die Marktwirtschaft wird es richten, denn durch Pleiten sinkt das Angebot", wird der Verfechter des freien Marktes antworten. "Man könnte das Angebot steuern, indem man Streckenrechte ausschreibt", könnte eine andere Sichtweise sein. Letzteres passiert übrigens außer bei uns in Europa und in den USA fast überall auf der Welt. Und jetzt schauen wir mal auf die Bahn und den Schiffsverkehr. Tata!

Okay, kommt jetzt der Einwand der Touristen: "Das wird dann aber teurer!" Stimmt. Und die Aktionäre fragen: "Wo bleibt dann das Wachstum?" Fällt weg. Der Umweltschützer freut sich derweil über so viel Regulierung: "Wichtigstes Kriterium der Strecken-Ausschreibung wird der CO2-Ausstoß!" Gut, fragt sich dann der Airline-Manager. "Wie muss ich mich in Zukunft neu aufstellen?"

"Dauert immer 'n bisschen" Die berühmten ersten Worte habe ich mir natürlich anders vorgestellt, aber sei's drum. Bei unserem allersten Live-Streaming-Webinar hat diese Woche vor allem am Anfang nichts geklappt... Schnitte versaut, Untertitel falsch, Mauszeiger im Bild, eingefrorene Gesichter. Tun Sie mir also einen Gefallen und starten Sie erst ab Minute 4:35, wenn Sie sich die Aufzeichnung unseres Webinars zum Thema "Regionalflughäfen" anschauen. Inhaltlich war's nämlich super und das ist ja am wichtigsten! Mein Dank an alle, die teilgenommen haben, an unsere Autoren und Gastautoren und Interviewpartner der "Regionalflughafen"-Serie. Und natürlich an alle, die zugeschaut und aktiv mit Fragen teilgenommen haben. Jetzt freuen wir uns auf das nächste Webinar zur nächsten Serie. Mitte April startet unsere Serie zu "Flugzeugfinanzierung". Der Call-for-Papers ist bereits durch, aber es gibt schon weitere Planungen in Zusammenarbeit mit unserem wissenschaftlichen Partner GARS. Teilen auch Sie ihr Wissen über airliners.de und werden Sie Gastautor. Dann verspreche ich, dass wir bis zum Webinar mit Ihnen technisch alles im Griff haben.

Viele Fragezeichen

Es ist schon faszinierend, wie derzeit vor allem in Asien alte Hochgeschwindigkeitsträume am Boden neu angegangen werden. Unsere Mini-Serie wirft einen Blick auf den Stand der Dinge - im ersten Teil geht es um Magnetbahnen. Bevor Kurzstreckenflüge durch neue Technologien am Boden ersetzt werden, gibt es fraglich noch einige Herausforderungen. Und noch etwas: Der Kurzstrecken-Luftverkehr, der mit den Alternativen am Boden aus Emissionsgründen ersetzt werden soll, steht selbst vor faszinierenden neuen Entwicklungen in Sachen Nachhaltigkeit.

Wobei auch hinter den Zukunftsideen der Luftfahrtbranche Fragezeichen stehen. Bei ATR und Embraer jedenfalls setzt man nach wie vor auf traditionelle Flugzeuge, wenn es um die nächste Generation von Regionalflugzeugen geht. Das ist fatal. Um nicht eines Tages böse zu erwachen, muss alles, was ab sofort entwickelt wird, auf Nachhaltigkeit und neue Technologien getrimmt werden. Denn wenn wir noch lange am Kerosin hängen, wird die Kurz- und Mittelstrecke von zukünftigen Regierungen schneller verboten, als man einem Hyperloop hinterhergucken kann.