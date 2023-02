Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Denkste!

Branchentarifverträge sind eine feine Sache. Das dachte sich die Branche zumindest beim Abschluss der bundesweiten Verträge in der Luftsicherheit. Schließlich müssen die Gewerkschaften dann nicht an jedem Standort einzeln streiken.

Doch nun sagt Verdi "Denkste" und streikt dennoch einmal quer durch die Republik. Nach den Warnstreiks in Berlin und Düsseldorf geht es jetzt an gleich sieben Standorten weiter. Plus Leipzig, das kurzfristig noch extra dazu kam.

Branchentarifverträge hin oder her: Die Ziele und Konflikte sind ohnehin jeweils verschieden. Noch dazu hat Verdi jetzt herausgefunden, dass sich Flughäfen klasse dazu eignen, um für den öffentlichen Dienst ganz generell warnzustreiken.

Die Passagiere und die Branche sollen sich nun darüber sogar freuen: Ein gemeinsamer Flughafenstreik mehrerer Berufsgruppen entlaste schließlich insgesamt, hieß es nun von der Gewerkschaft. Einer gewissen Logik entbehrt diese Sichtweise natürlich nicht.

Immer mit der Ruhe…

Der Flughafen Düsseldorf hat vor fast zehn Jahren eine neue Betriebsgenehmigung beantragt. Nun soll demnächst darüber entschieden werden. Das Interessante daran: Der Flughafen will gar nicht ausbauen, sondern nur mehr Flugbewegungen auf den bestehenden Start- und Landebahnen.

Zur Erinnerung: So sah es aus, wenn früher ein Flugzeug gestartet ist. © AirTeamImages.com / TT

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/02/66380-rLeB1r__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ TT"} }

Dagegen spricht ein Vertrag von 1965, als die Flugzeuge beim Start noch kreischten, als hätten sie Angst, nicht vom Boden wegzukommen. Auch im Anflug gab es damals noch "richtigen Fluglärm". Und natürlich Rußfahnen bis zum Horizont.

Damit in Sachen Flughafenausbau auch in Zukunft alles schön langsam geht, hat der Bundestag jetzt auch noch beschlossen, ausgerechnet diese Infrastruktur vom Beschleunigungsgesetz auszunehmen.

Anders als für Auto- und Eisenbahn gibt es für Baumaßnahmen an Flughäfen also weiterhin kein vereinfachtes Planfeststellungsverfahren. Und jetzt denken Sie an die Ambitionen in Sachen Intermodalität.