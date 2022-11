Die "Letzte Generation" demonstriert und die "Next Generation" bekommt effizientere Winglets. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche.

Mitglieder verschiedener Umweltvereine führen die Protestaktion "SOS für das Klima" an einem Flughafen durch.

Eine reale Gefahr für die Luftfahrt

Gruppierungen à la "Letzte Generation", "Deep Green Resistance" oder "Extinction Rebellion" geht es mit ihren Aktionen vor allem darum, maximale Aufmerksamkeit in den Medien zu erreichen. Wie man sieht, klappt diese Strategie hervorragend (heute auch bei uns).

Damit diese Aufmerksamkeitsökonomie weiter funktionieren kann, manövrieren sich die Klimaaktivisten aber zwangsläufig in eine Eskalationsspirale. Etliche Mitglieder dieser sektenähnlichen Gruppierungen haben sich schon lange von den Grundprinzipien der Rechtsstaatlichkeit und somit aus dem öffentlichen Diskurs verabschiedet.

Noch scheinen die meisten Aktionsteilnehmer nur kalkulierte Risiken auf sich zu nehmen. Aber durch die permanente Hyperemotionalisierung von Weltuntergangsfantasien besteht durchaus das Potenzial für weitere Radikalisierungen.

Das wiederum birgt reale Gefahren – auf die sich vor allem auch der Luftverkehr vorbereiten muss.

Aus Liebe zur (Umwelt-)Bilanz

Dass neue, nach oben und unten gespreizte Winglets an Boeing-737-Flugzeugen je nach Einsatzszenario ein bis zwei Prozent beim Kerosinverbrauch einsparen können, ist schon seit vielen Jahren bekannt.

Anstatt die speziell für die 737 der "Next Generation" entwickelten "Split Scimitar"-Winglets aber einfach ab Werk an neue Flugzeuge zu bauen, hat sich Boeing für dieses Geschäft mit der Firma Aviation Partner zusammengeschlossen, um Retrofitlösungen anzubieten. Die Umrüstung kostet rund eine halbe Million Dollar pro Flugzeug. Das lohnt sich also.

Viele Jahre lang haben günstiges Kerosin und billige CO2-Verschmutzungsrechte im EU-Emissionshandel bei Ryanair nicht dazu geführt (bei etlichen andern Airline schon), dass dieses Retrofit in Betracht gezogen wurde. Das ändert sich jetzt.

Der Billigflieger will alle seine 400 Flugzeuge umrüsten. Das ist gut für die Bilanz und gleichzeitig fürs Klima. Der kommunikative Fokus liegt nun selbstredend auf Letzterem.