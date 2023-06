Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Sind Sie alt genug, um sich noch an die Delta-Werbung aus den 1990er-Jahren zu erinnern?

Da flogen Flugzeuge so synchron, wie Delfine schwimmen und das alles wurde über- und unterblendet mit grandiosen Naturaufnahmen. (hier das Video, unbedingt anschauen!)

Ich gehe jede Wette ein, den Soundtrack "Adiemus" aus dem Werbespot kennen Sie – und das egal wie alt Sie sind. Mit Gesang in einer erfundenen Sprache und einem epischen Klagteppich aus Streichern hat es das Lied damals sogar bis in die Charts geschafft!

Richtig erfolgreiche Airline-Werbung bestand also früher aus springenden Delfinen, vielen Flugzeugen und viel Natur.

Heute müssen Fluggesellschaften deutlich sensibler sein, wenn es um ihre Werbung geht, vor allem in Sachen Klimaschutz.

Delta Air Lines durfte das bereits erfahren, Lufthansa ebenfalls. Beide wurden verklagt beziehungsweise abgemahnt wegen angeblich zu viel "Greenwashing" in der Werbung.

Jetzt trifft eine Klage KLM und damit eine Airline, die das Thema "Klima und Fliegen" in der Werbung so offen und transparent angeschnitten hat, wie nur irgendwie möglich:

"Fliegt verantwortungsvoll und nehmt auch mal die Bahn", wird da beispielsweise gesagt (Video).

Das soll nun "Greenwashing" sein?

Eventuell sollten Airlines also einfach wieder wie vor 30 Jahren fliegende Flugzeuge zeigen und das ganze mit einem Soundtrack aus erdachten Silben und Wörter unterlegen.

Das ließe sich bestimmt weniger einfach canceln, als recht konkrete Aussagen zu Klimazielen.

Also bis auf die Delfine vielleicht… Sie wissen ja: Aquaparks und so. Und die Naturaufnahmen? Hmm… Grenzwertig.

Also besser doch nur fliegende Flugzeuge… Aber die Kondensstreifen. Zeigen oder weglassen?

Nein! Besser nicht einmal ein Flugzeug!

Genau wie Singapore Airlines es in ihrer "Welcome to World Class"-Kampagne (Video) macht.

Nur Leute und Emotionen. Dann geht auch Natur drumrum. Das scheint die Zukunft der Luftfahrt-Werbung zu sein. Wie gefällt Ihnen das?