Ko(nsolidierung)operationsgedanken

Was Eurowings derzeit noch anstrebt, hat Volotea bereits erreicht: Sie ist eine echte paneuropäische Punkt-zu-Punkt-Airline. Das geht so weit, dass Spanien für die spanische Airline nur der drittwichtigste Markt ist. Mehr dazu in unserem Airline-Porträt.

"Home away from home" ist das Motto der Airline, die sich auf Direktverbindungen zwischen kleinen und mittelgroßen Städten in spezialisiert hat. Die Bemalung von Volotea soll an mediterrane Tischdecken erinnern.

Im Zuge einer groß angelegten Vertriebskooperation mit Eurowings kehrt nun auch Deutschland in den Volotea-Flugplan ein. Ähnliche Kooperationen haben die (bislang noch) unabhängigen Spanier bereits mit der griechischen Aegean und der portugiesischen Tap.

Beide sind Star-Alliance-Partner und zumindest letztere steht zum Verkauf... In die Vertriebskooperation von Volotea mit dem Lufthansa-"Preiswertflieger" solle man dennoch nicht zu viel hineininterpretieren – heißt es zumindest offiziell: Die Partnerschaft beinhalte ja noch nicht einmal ein Codesharing.

Das ist richtig. Es stimmt aber auch, dass sich Volotea auf einen Börsengang vorbereitet. Ihre erste Gründung, die Vueling, hat das Volotea-Gründerduo übrigens an die IAG verkauft.

Und damals gab es vorher nicht einmal ein Paar hübsche Sneaker!