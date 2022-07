Sie lesen einen kurzen Auszug aus den täglichen airliners+ "Gedankenflügen" der vergangenen Woche. Die Kolumne über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen des Tages lesen Abonnenten jeden Abend im airliners+ "Abend-Briefing". Es kommt montags bis freitags immer um 18 Uhr per E-Mail. Sie sind noch kein Abonnent? Jetzt einen Monat für nur einen Euro testen.

Manchmal bekomme ich Beschwerden, airliners.de würde zu viel über die Bahn berichten. Das verwundert mich immer, denn die Bahn ist nicht nur ein wesentlicher Konkurrent für den innerdeutschen Luftverkehr, sondern eben auch ein wichtiger Partner im intermodalen Verkehrsmix.

Wie richtig wir mit unserer Einschätzung liegen, auch Bahn-Themen groß aufzubereiten, zeigt die Meldung von dieser Woche, dass die Deutsche Bahn nur als erster Bodenmobilitätsanbieter weltweit Partner in einer Airline-Allianz wird: Die Star Alliance öffnet sich für die Schiene.

Allen, die sich jetzt vielleicht doch noch schnell einlesen wollen, kann ich beispielsweise diese Artikel ans Herz legen:

Die Zug-zum-Flug-Qual-der-Wahl

Für den Flughafen München wird es derweil immer mehr zum Problem, keinen echten Fernbahnanschluss zu haben. Jetzt zieht auch noch der Flughafen Zürich Passagiere aus der bayerischen Hauptstadt ab.

Münchner stehen somit vor einer echten "Zug-zum-Flug-Qual-der-Wahl": Mit der S-Bahn in knapp einer Stunde ins Erdinger Moos - oder in rund drei Stunden mit Swiss/SBB zum Flughafen nach Zürich?

Am Flughafen Frankfurt kann man sich derweil darum kümmern, das Umsteigen in Vorbereitung auf der Star-Alliance-Beitritt der Deutschen Bahn hübscher zu gestalten. Ambitionen hegt man zudem in Berlin. Hier bietet nämlich der Fernbahnhof direkt unter dem neuen Terminal interessante Möglichkeiten.

Viele Grüße und auf eine neue spannende Woche! Dann wird die Deutsche Bahn uns hoffentlich auch mitteilen, ob und mit welcher Bahn Card man auch in die Lufthansa Lounge darf oder nicht.