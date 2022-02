Unsere täglichen "Gedankenflüge" bekommen airliners+ Abonnenten montags bis freitags im "Abend-Briefing" per Newsletter. Sie sind noch kein Abonnent? Helfen Sie uns, mit airliners.de das zu erreichen, was wir vorhaben: Qualitativ hochwertigen Luftfahrtjournalismus im Internet. Werden Sie airliners+ Abonnent. Jetzt einen Monat für 1,00€ testen.

ADV und Statistisches Bundesamt haben in dieser Woche ihre Jahresstatistiken veröffentlicht. Wie immer unterscheiden sich die Zahlen ein wenig, was aber nicht seltsam ist. Was ist komisch finde: Ausgerechnet der innerdeutsche Luftverkehr kommt nicht in den Tritt. Dabei gibt es hier doch gar keine Corona-Unsicherheiten mehr.

Dass Kunden vor Reisen auf der Langstrecke oder innerhalb Europas zurückschrecken, erscheint aufgrund der weltweit weiter dynamischen Situation erklärlich. Doch innerdeutsch gibt es absehbar keine Reisebeschränkungen mehr. Und auch Flugverbote, wie sie jetzt die Lufthansa für China-Flüge ereilt haben, kann doch innerdeutsch niemand ernsthaft befürchten.

Und dennoch ist einzig der innerdeutsche Verkehr sogar im Vergleich zum ohnehin schlechten Vorjahr weiter rückläufig. Liegt es also wirklich an der Nachfrage? Oder fehlt vielmehr das eingedampfte Angebot? Die Billigflieger jedenfalls setzen für den Nach-Corona-Boom ganz klar auf Feriendestinationen.

Innerdeutscher Flugverkehr hinkt bei der Erholung hinterher Veränderung 2021 zu 2020 2021 zu 2019 Innerdeutsch -19.3 -79.6 Europa 38.8 -63.7 Interkont 6.8 -75.4 Insgesamt 27.3 -67.6 Veränderung im Aufkommen der Fluggäste an deutschen Hauptverkehrsflughäfen. Quelle: Statistisches Bundesamt

Die Kosten der Anderen

Die Lage ist also wie folgt: Easyjet, Eurowings und so weiter sind innerdeutsch so gut wie verschwunden. Das freut die Bahn und normalerweise sollte es auch Ryanair freuen. Denn wo andere nicht mehr fliegen, ergeben sich Lücken.

Dennoch schließen die Iren ein innerdeutsches Comeback kategorisch aus. Andreas Gruber, der Ryanair-Group-Chef für die DACH-Region, hat mir die Hintergründe jetzt im Interview erläutert. Was Ryanair unter einer "nachhaltigen Kostenstruktur" an einem Flughafen versteht, lesen Sie hier:

Warten auf den Bund

Erinnern Sie sich noch an den "Chaos-Sommer"? Die Airlines haben zwar kulant umgebucht, aber nicht wenige Passagiere blieben am Boden, nachdem sie stundenlang an der Security standen. Uns haben daraufhin viele Anfragen erreicht, wer eigentlich für die verpassten Flüge haftet.

Diejenigen, die sich mit Ansprüchen an eine Airline gewandt haben, wurden nicht selten an den Flughafen verwiesen. Dort bekamen sie oft die Antwort, sich an den Luftsicherheitsdienstleister zu wenden und die wiederum verwiesen an die Bundespolizei. Genau dort hat man dann versucht, Schadenersatzklagen abzuwenden - und nun in letzter Instanz verloren.

Zumindest in Frankfurt übernimmt nun aber ohnehin bald der Flughafen selbst die Koordination der Passagierkontrollen. Dann ist das sicher wieder anders. Wobei es dann ja gar keine langen Schlangen geben wird - Verzeihung - soll.

Umständehalber (un)glücklich Die Lufthansa hat ihre Pilotenschule in Arizona an United Airlines übertragen und die Pilotenvereinigung Cockpit warnt vor Qualitätseinbußen. Vor Ort sollen Lufthansa-Flugschüler zukünftig vom US-amerikanischen Star-Alliance-Partner unterrichtet werden. Skandal!? Ich weiß nicht recht, wie Sie darüber denken, aber mich beschleicht immer ein gewisses Grummeln in der Magengegend, wenn ich lese, dass angeblich nur Deutsche ein überdurchschnittliches Maß an Qualität bei der Arbeit abliefern können. Qatar Airways zumindest schätzt die Arbeit der US-Amerikaner jetzt hochoffiziell deutlich mehr als die der Europäer. Anstatt der von Airbus im Streit stornierten A321 Neo kauft man nun umständehalber die Boeing 737 Max 10... und setzt auch gleich noch ein paar Erstbestellungen für den neuen Boeing-777X-Frachter oben drauf.

Verbindung ist alles

Das Ranking der Hub-Verbindungen zum Nürnberger Flughafen im kommenden Sommerflugplan sieht so aus: 1. Istanbul, 2. Frankfurt, 3. Amsterdam, 4. Paris CDG, 5. London-Heathrow, 6. Wien, 7. Zürich.

München ist gerade erst weggefallen. Ein Lufthansa-Bus tut es der Umwelt zuliebe auf dem kurzen Hüpfer wohl auch. Das Oneworld-Drehkreuz Heathrow kommt stattdessen mit British Airways neu hinzu.

Doch wer gewinnt, wenn Asiaten zukünftig lieber mit Umweg über London zur Spielwarenmesse nach Nürnberg einfliegen?